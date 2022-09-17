ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Договір з Росією через страх перед ядерною зброєю призведе до Третьої світової, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Субота 17 вересня 2022 22:50
Договір з Росією через страх перед ядерною зброєю призведе до Третьої світової, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з Росією не можна домовлятися на тлі її шантажу щодо застосування ядерної зброї. Такі дії спричинять початок Третьої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави в інтерв'ю Reuters.

За словами Зеленського, він не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю, проте дії країни-агресора все ще залишаються непередбачуваними.

"Але, вибачте, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому йти з ними на ту чи іншу угоду - це найгірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що не можна вести діалог з людьми, які загрожують застосувати ядерну зброю. При цьому всі умови її застосування, які озвучують російські політики, "навіть не треба слухати".

"Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не загрожувала", - резюмував президент.

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Росія "може застосувати ядерну зброю лише з метою самооборони".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Ядерна зброя Війна Росії проти України
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки