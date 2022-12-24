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Договорные матчи на ЧМ-2022: ФИФА объявила однозначный вердикт

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Лозанна, Суббота 24 декабря 2022 11:24
Договорные матчи на ЧМ-2022: ФИФА объявила однозначный вердикт Фото: Николас Отаменди против Рандала Коло Муани (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорцив

Международная федерация футбола (ФИФА) завершила анализ всех поединков чемпионата мира-2022 по поводу возможных манипуляций по итоговым результатам матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Специальная комиссия не обнаружила признаков договорных матчей на катарском Мундиале. Аналитики мониторили все 64 поединка ЧМ-2022. Отдельная целевая группа отработала рынок букмекерских ставок.

Под пристальным взором спецкомиссии были легальные рынки, а также все места проведения соревнований. Примеров подозрительного поведения участников турнира, официальных лиц, а также букмекеров "следователи" не нашли. Даже угроз матчей договорного характера либо поединков с фиксированным результатом не было.

Чемпионат мира-2022 завершился феерическим финалом Аргентины против сборной Франции. "Альбиселесте" дважды вели в счете (2:0, 3:2), но не смогли удержать победу, так что чемпиона пришлось выяснять в серии пенальти. Там аргентинцы были точнее.

После финального матча чемпионата мира-2022 ФИФА раздала призы лучшим игрокам турнира. Награды достались представителям сборных Аргентины, Франции, Хорватии и Англии. В частности, Лионель Месси получил "Золотой мяч" Мундиаля.

К слову, ранее вспомнили трудный путь Ди Марии к званию чемпиона мира.

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ФИФА Чемпионат мира ЧМ-2022
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