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ЧМ-2022: Месси, Мбаппе и другие разобрали награды Мундиаля

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Лусаил, Понедельник 19 декабря 2022 09:28
ЧМ-2022: Месси, Мбаппе и другие разобрали награды Мундиаля Фото: Килиан Мбаппе и Лионель Месси забили 15 мячей на двоих (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

После финального матча чемпионата мира-2022 Международная федерация футбола (ФИФА) раздала призы лучшим игрокам турнира. Награды достались представителям сборных Аргентины, Франции, Хорватии и Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Главный индивидуальный приз Мундиаля – "Золотой мяч" – достался лидеру аргентинской команды Лионелю Месси. Он сыграл 7 матчей турнира, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативных передачи. Организаторы 5 раз признавали ветерана "альбиселесте" лучшим игроком матчей.

Первым бомбардиром ЧМ-2022 стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. Нападающий "Пари Сен-Жермен" оформил 8 голов для завоевания "Золотой бутсы", в том числе хет-трик в финале против Аргентины. Трижды он получил приз MVP поединков.

"Золотая перчатка" Кубка мира досталась Эмильяно Мартинесу. Аргентинский вратарь провел 3 матча "на ноль" (против сборных Мексики, Польши и Хорватии в полуфинале), а также выиграл для "альбиселесте" серии пенальти в четвертьфинале (Нидерланды) и финале (Франция).

Лучшим молодым игроком Мундиаля стал Энцо Фернандес. 21-летний хавбек сборной Аргентины на протяжении группового этапа завоевал место в основе команды и сыграл от звонка до звонка все поединки плей-офф. В активе Фернандеса 1 гол и 1 ассист.

Наконец приз Fair Play достался сборной Англии. "Три льва" дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили будущим финалистам – сборной Франции (1:2). За пять матчей ЧМ-2022 в пассиве англичан всего одна желтая карточка.

Награды чемпионата мира-2022:

  • "Золотой мяч" – Лионель Месси
  • "Золотой бутс" – Килиан Мбаппе
  • "Золотая перчатка" – Эмильяно Мартинес
  • Лучший молодой игрок – Энцо Фернандес
  • Премия честной игры – сборная Англии

Фото: Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эмильяно Мартинес с наградами (fifa.com)

К слову, накануне Аргентина одолела сборную Франции в серии пенальти в финале ЧМ-2022.

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