Теневой герой Аргентины отомстил за финал ЧМ-2014 и снял проклятие Кубка мира с Месси

Ди Мария дебютировал в составе "альбиселесте" в 20, когда перебрался в Европу из родного "Росарио Сентраль". Тогда перспективная звездочка лиссабонской "Бенфики" вышел в старте сборной на матч против Парагвая в квалификации к ЧМ-2010.

Вингер отыграл первый тайм в команде Альфио Басиле и после перерыва уступил место на поле Агуэро. В следующий раз Ди Мария вышел в небесно-голубой футболке весной, когда сборную принялся тренировать Марадона. Отыграл 17 минут против Венесуэлы, а в позорном поражении от Боливии (1:6) ограничился семью минутами во втором тайме и "заработал" удаление.

Тем не менее, осенью Эль Диего сделал 21-летнего исполнителя основным в своей команде, и Ди Мария приложился к выходу "альбиселесте" на ЧМ-2010. Марадона взял вингера на Мундиаль в Южной Африке, но там аргентинцы были далеки от статуса фаворита и упаковали чемоданы уже после четвертьфинала против Германии (0:4).

Другое дело – чемпионат мира-2014. Сборная Аргентины отобралась туда после выигрыша квалификации, в которой Ди Мария забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач. На матч против Перу в октябре 2013 года "Лапша" даже вывел "альбиселесте" в статусе капитана. Бразильский Мундиаль, казалось, должен завершиться триумфом аргентинцев с праймовыми Месси, Агуэро и, конечно, Ди Марией.

Хоть и со скрипом, но сборная прошла групповой этап без очковых потерь. В то время 26-летний вингер отыграл по 90 минут против Боснии, Ирана и Нигерии, а в 1/8 финала вырвал для Аргентины победу под занавес овертайма со Швейцарией. Минимальный успех против сборной Бельгии в четвертьфинале обернулся для Ди Марии личной драмой – он порвал мышцу бедра через полчаса после старта.

За полуфиналом против сборной Нидерландов (0:0, пенальти – 4:2) пришлось наблюдать с трибун, но надежда сыграть в решающем матче "на уколах" все еще теплилась. Позже он вспомнил события того дня в интервью крупнейшей аргентинской телекомпании Telefe. В частности, и о запрете тогдашнего своего клуба – мадридского "Реала" – играть в финале.

"Я знал, что они собрались продать меня, чтобы освободить место для Хамеса Родригеса. Порвал его на куски и сказал Даниэлю Мартинесу (врач сборной – ред.): "Выбрось. Здесь я буду решать", – рассказал Ди Мария.

Аргентинец готов был играть на обезболивающих, чтобы помочь команде. Но утром решил откровенно поговорить с наставником сборной Алехандро Сабельей. Они были в хороших взаимоотношениях, так что вингер хотел предоставить тренеру выбор и не создавать лишнего давления на специалиста. Но не справился и сам, расплакавшись во время разговора.

Как следствие Сабелья выпустил в старте Энцо Переса, поскольку тот был готов на 100%. Сам Ди Мария получил инъекцию перед матчем и еще одну во втором тайме, поскольку желал выйти хотя бы на замену. Но тренерский штаб так и не выпустил "Лапшу", а финал Аргентина проиграла немцам в добавленное время (0:1).

В упомянутом интервью Ди Мария назвал тот день самым трудным в жизни. Он стремился сыграть решающий матч на Мундиале, но не смог повлиять на ход проигранного "альбиселесте" поединка. Тогда казалось, что вингер навсегда остановился в шаге от вожделенного трофея.

"Меня до сих пор преследует то, что я расплакался перед Сабельей, когда пошел на разговор к нему. Всегда буду обдумывать, решил ли он, что я плакал, потому что нервничал. На самом деле это было не так. Я просто был переполнен эмоциями из-за огромного значения события для меня", – вспоминал Ди Мария.

Чемпионат мира-2018 для Аргентины вообще закончился, едва начавшись. На стадии 1/8 финала "альбиселесте" встретились с будущим чемпионом – Францией. И хотя опытный вингер и забил, но спасти от поражения 3:4 Мбаппе, Гризманну и компании не сумел...

На ЧМ-2022 трагедия едва не повторилась. После группового этапа он сыграл всего 9 минут в плей-офф, но неожиданно вышел в старте на финал с Францией. И пусть провел на поле всего полтора тайма, но сделал весомейший вклад в триумф "альбиселесте".

Именно Ди Мария стал двигателем стартового давления Аргентины. Именно он финтами на левом фланге то и дело заставлял капитулировать Дембеле и Кунде. Именно теперь уже 34-летний вингер заработалреализованный Месси пенальти. Именно Ди Мария удвоил преимущество Аргентины роскошным ударом в касание. Он получил сатисфакцию, нация – вожделенный трофей. Все остальное стало историей.