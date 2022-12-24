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Договірні матчі на ЧС-2022: ФІФА оголосила однозначний вердикт

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Лозанна, Субота 24 грудня 2022 11:24
Договірні матчі на ЧС-2022: ФІФА оголосила однозначний вердикт Фото: Ніколас Отаменді проти Рандала Коло Муані (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) завершила аналіз усіх поєдинків чемпіонату світу-2022 щодо можливих маніпуляцій щодо підсумкових результатів матчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Спеціальна комісія не виявила ознак договірних матчів на катарському Мундіалі. Аналітики моніторили всі 64 поєдинки ЧС-2022. Окрема цільова група відпрацювала ринок букмекерських ставок.

Під пильним оком спецкомісії були легальні ринки, а також усі місця проведення змагань. Прикладів підозрілої поведінки учасників турніру, офіційних осіб, а також букмекерів "слідчі" не знайшли. Навіть загроз матчів договірного характеру чи поєдинків із фіксованим результатом не було.

Чемпіонат світу-2022 завершився феєричним фіналом Аргентини проти збірної Франції. "Альбіселесте" двічі вели в рахунку (2:0, 3:2), але не змогли втримати перемогу, тож чемпіона довелося з'ясовувати в серії пенальті. Там аргентинці були точнішими.

Після фінального матчу чемпіонату світу-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, Ліонель Мессі отримав "Золотий м'яч" Мундіалю.

До слова, раніше пригадали важкий шлях Ді Марії до звання чемпіона світу.

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ФІФА Чемпіонат світу ЧМ-2022
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