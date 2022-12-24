Договірні матчі на ЧС-2022: ФІФА оголосила однозначний вердикт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Спеціальна комісія не виявила ознак договірних матчів на катарському Мундіалі. Аналітики моніторили всі 64 поєдинки ЧС-2022. Окрема цільова група відпрацювала ринок букмекерських ставок.

Під пильним оком спецкомісії були легальні ринки, а також усі місця проведення змагань. Прикладів підозрілої поведінки учасників турніру, офіційних осіб, а також букмекерів "слідчі" не знайшли. Навіть загроз матчів договірного характеру чи поєдинків із фіксованим результатом не було.

Чемпіонат світу-2022 завершився феєричним фіналом Аргентини проти збірної Франції. "Альбіселесте" двічі вели в рахунку (2:0, 3:2), але не змогли втримати перемогу, тож чемпіона довелося з'ясовувати в серії пенальті. Там аргентинці були точнішими.

Після фінального матчу чемпіонату світу-2022 ФІФА роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії. Зокрема, Ліонель Мессі отримав "Золотий м'яч" Мундіалю.