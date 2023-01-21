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Додон пугает вовлечением в войну после разговоров о вступлении Молдовы в НАТО

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Молдова, Суббота 21 января 2023 18:02
Додон пугает вовлечением в войну после разговоров о вступлении Молдовы в НАТО Фото: бывший президент Молдовы Игорь Додон (presidente.md)
Автор: Татьяна Степанова

Бывший президент Молдовы Игорь Додон назвал "опасным" заявление Майи Санду о том, что в правительстве из-за агрессии РФ против Украины размышляют над пересмотром нейтрального статуса страны и вступления в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

"Подобные декларации Майи Санду снова демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев против интересов страны и народа, суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы", - сказал Додон.

Экс-президент утверждает, что граждане Молдовы выступают категорически против присоединения к НАТО.

"Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России", - добавил он.

Отмечено, что в администрации президента Молдовы пока не прокомментировали слова Додона.

Напомним, недавно Майя Санду заявила, что вторжение России в Украину побуждает Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и запереть себя в "широком альянсе".

Также ранее мы писали, что Молдова ожидает победы Украины в войне против России, чтобы продолжить работать над выводом российских оккупантов из Приднестровья.

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