Додон пугает вовлечением в войну после разговоров о вступлении Молдовы в НАТО
Бывший президент Молдовы Игорь Додон назвал "опасным" заявление Майи Санду о том, что в правительстве из-за агрессии РФ против Украины размышляют над пересмотром нейтрального статуса страны и вступления в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.
"Подобные декларации Майи Санду снова демонстрируют, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев против интересов страны и народа, суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы", - сказал Додон.
Экс-президент утверждает, что граждане Молдовы выступают категорически против присоединения к НАТО.
"Наши граждане хотят сохранения нейтралитета и мира, о чем свидетельствуют результаты многочисленных опросов общественного мнения и они никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России", - добавил он.
Отмечено, что в администрации президента Молдовы пока не прокомментировали слова Додона.
Напомним, недавно Майя Санду заявила, что вторжение России в Украину побуждает Молдову задуматься о том, нужно ли стране отойти от закрепленного конституцией нейтралитета и запереть себя в "широком альянсе".
Также ранее мы писали, что Молдова ожидает победы Украины в войне против России, чтобы продолжить работать над выводом российских оккупантов из Приднестровья.
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