Победа Украины будет способствовать выводу войск из Приднестровья, - глава МИД Молдовы

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в эфире Vocea Basarabia .

"В урегулировании этого конфликта есть много элементов, актеров, стран, институтов, имеющих значение. На данном этапе мы все надеемся и желаем, чтобы Украина победила в этой войне, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно находящихся на нашей территории, мирными методами, вот чего мы все желаем", - заявил министр.

Попеску отметил, что война изменила функционирование Молдовы во всех сферах, в том числе и приднестровское урегулировании. Он добавил, что все ждут победы Украины, которая позволит его стране продолжить работу по выводу россиян из Приднестровья.