Победа Украины будет способствовать выводу войск из Приднестровья, - глава МИД Молдовы
Молдова ожидает победы Украины в войне против России, чтобы продолжить работу над выводом российских оккупантов из Приднестровья.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску в эфире Vocea Basarabia.
"В урегулировании этого конфликта есть много элементов, актеров, стран, институтов, имеющих значение. На данном этапе мы все надеемся и желаем, чтобы Украина победила в этой войне, освободила собственную территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по выводу российских войск, незаконно находящихся на нашей территории, мирными методами, вот чего мы все желаем", - заявил министр.
Попеску отметил, что война изменила функционирование Молдовы во всех сферах, в том числе и приднестровское урегулировании. Он добавил, что все ждут победы Украины, которая позволит его стране продолжить работу по выводу россиян из Приднестровья.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Молдовы Майи Санду, ее страна начала дискуссии о вступлении в НАТО.
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