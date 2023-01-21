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Додон лякає втягненням у війну після розмов про вступ Молдови в НАТО

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Молдова, Субота 21 січня 2023 18:02
Додон лякає втягненням у війну після розмов про вступ Молдови в НАТО Фото: колишній президент Молдови Ігор Додон (presidente.md)
Автор: Тетяна Степанова

Колишній президент Молдови Ігор Додон назвав "небезпечною" заяву Майї Санду про те, що в уряді через агресію РФ проти України розмірковують над переглядом нейтрального статусу країни та вступу в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

"Подібні декларації Майї Санду знову демонструють, що вона діє за наказом своїх заокеанських господарів, проти інтересів країни та народу, суверенітету, територіальної цілісності та незалежності Молдови", - сказав Додон.

Екс-президент стверджує, що громадяни Молдови виступають категорично проти приєднання до НАТО.

"Наші громадяни хочуть збереження нейтралітету та миру, про що свідчать результати численних опитувань громадської думки, і вони ніколи не погодяться стати гарматним м'ясом для НАТО у боротьбі проти Росії", - додав він.

Зазначено, що в адміністрації президента Молдови поки що не прокоментували слова Додона.

Нагадаємо, нещодавно Майя Санду заявила, що вторгнення Росії у Україну спонукає Молдову задуматися про те, чи потрібно країні відійти від закріпленого конституцією нейтралітету та замкнути себе в "ширшому альянсі".

Також раніше ми писали, що Молдова очікує на перемогу України у війні проти Росії, щоб продовжити працювати над виведення російських окупантів з Придністров'я.

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