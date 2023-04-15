Добавилась подлодка. В ОК "Юг" назвали количество носителей "Калибров" в Черном море

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"В Черном море корабельная группировка увеличена до 12 кораблей, в том числе удвоено количество подводных ракетоносителей – на двух подлодках находится 8 ракет типа "Калибр", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что россияне могут держать корабли на боевом дежурстве в Черном море из-за страха перед контрнаступлением ВСУ.

Отметим, что войска РФ постоянно маневрируют кораблями в Черном море, то заводят их в пункты базирования, то снова выводят на боевое дежурство.

Ранее сообщалось, что корабельная группировка российских военных в Черном море достигает четырех кораблей, из них два ракетоносителя.

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