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Главная » Жизнь » Общество

Дополнительный отпуск на 16 дней: кто имеет право и что нужно сделать до 31 октября

15:24 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Василина Копытко
Дополнительный отпуск на 16 дней: кто имеет право и что нужно сделать до 31 октября Документы нужно подавать в ПФУ (коллаж РБК-Украина)
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Некоторые граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск на 16 календарных дней. Чтобы профинансировать такие отпуска в 2027 году, работодатели должны подать документы в ПФУ до 31 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Telegram.

Кто имеет право на отпуск

Согласно статьям 20, 21 и 30 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", право на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы имеют:

  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категории 1;
  • граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категории 2;
  • один из родителей ребенка, которому установили инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой.

Продолжительность такого отпуска составляет 14 рабочих или 16 календарных дней в году. Ее предоставляют по основному месту работы работника.

Какие документы нужно подать

Чтобы профинансировать дополнительные отпуска в 2027 году, страхователи должны до 31 октября 2026 включительно подать в органы Пенсионного фонда Украины следующие документы:

  • паспорт данных предприятия;
  • списки работников;
  • график отпусков;
  • расчет затрат.

Документы необходимы для финансирования дополнительных отпусков в следующем бюджетном году.

Читайте также о том, что неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения в Чернобыльской зоне, в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен ежемесячно.

Ранее мы писали о том, кто из военных имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск.

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