Дополнительный отпуск на 16 дней: кто имеет право и что нужно сделать до 31 октября
Некоторые граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск на 16 календарных дней. Чтобы профинансировать такие отпуска в 2027 году, работодатели должны подать документы в ПФУ до 31 октября.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ПФУ в Telegram.
Кто имеет право на отпуск
Согласно статьям 20, 21 и 30 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", право на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы имеют:
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категории 1;
- граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категории 2;
- один из родителей ребенка, которому установили инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой.
Продолжительность такого отпуска составляет 14 рабочих или 16 календарных дней в году. Ее предоставляют по основному месту работы работника.
Какие документы нужно подать
Чтобы профинансировать дополнительные отпуска в 2027 году, страхователи должны до 31 октября 2026 включительно подать в органы Пенсионного фонда Украины следующие документы:
- паспорт данных предприятия;
- списки работников;
- график отпусков;
- расчет затрат.
Документы необходимы для финансирования дополнительных отпусков в следующем бюджетном году.
Читайте также о том, что неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения в Чернобыльской зоне, в 2026 году доплачивают к пенсии по 2595 гривен ежемесячно.
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