Додаткова відпустка на 16 днів: хто має право та що потрібно зробити до 31 жовтня
Деякі громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткову оплачувану відпустку на 16 календарних днів. Щоб профінансувати такі відпустки у 2027-му, роботодавці мають подати документи до ПФУ до 31 жовтня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПФУ у Telegram.
Хто має право на відпустку
Згідно зі статтями 20, 21 та 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати мають:
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать до категорії 1;
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать до категорії 2;
- один із батьків дитини, якій встановили інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.
Тривалість такої відпустки становить 14 робочих, або 16 календарних, днів на рік. Її надають за основним місцем роботи працівника.
Які документи потрібно подати
Щоб профінансувати додаткові відпустки у 2027 році, страхувальники мають до 31 жовтня 2026 року включно подати до органів Пенсійного фонду України такі документи:
- паспорт даних підприємства;
- списки працівників;
- графік відпусток;
- розрахунок витрат.
Документи потрібні для фінансування додаткових відпусток у наступному бюджетному році.
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