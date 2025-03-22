Дополнительная помощь от Германии и удар России по ГИС "Суджа": новости за 21 марта
Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение дополнительных 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году. Тем временем российские войска обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 21 марта, - в материале РБК-Украина.
Бундестаг сделал шаг к выделению 3 млрд евро на военную помощь Украине
Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение дополнительных 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году.
Также комитет одобрил выделение почти 8,3 млрд евро на период с 2026 по 2029 год, что означает возможность заключения контрактов на поставку.
Дополнительные средства на помощь Украине запросили Министерство обороны и Министерство иностранных дел Германии.
Россияне обстреляли ГИС "Суджа", чтобы обвинить Украину
Российские войска обстреляли газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области. Оккупанты обвинили в этом Украину.
"Российская Федерация наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Так, враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Там отметили, что станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней КАБами.
Павел допустил отправку чешских солдат в Украину
По словам чешского президента Петра Павела, Чехия может отправить своих солдат в Украину, если в Европе договорятся о создании соответствующего контингента.
Также он обратил внимание, что принять решение о военном контингенте до того, как начались переговоры, "очень сложно".
"Сначала нужно иметь соглашение о военном присутствии, а затем обсудить мандат миссии и ее структуру и состав. Мы слышали цифры 10 тысяч или 20 тысяч. Я думаю, что касается мандата, у нас будут обсуждения, как разместить такой контингент, какая страна может предоставить лучшие частицы в пазл, чтобы этот контингент был эффективным", - рассказал Павел.
В МИД рассказали, о чем Украина и США будут говорить в Саудовской Аравии
По словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 24 марта будет технической, а не политической. На ней должны определяться параметры предложений о различных режимах прекращения огня.
"Это встреча не политическая, а техническая. Встреча, на которой должны определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе переговоров. Мы как государство предложили и согласились на конкретное американское предложение о 30-дневном временном полном прекращении огня", - сказал он.
В Минобороны Швеции прокомментировали передачу Украине самолетов ДРЛВ
По информации Министерства обороны Швеции, передача самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890 (Saab 340) не отстает от графика. Сроки поставки связаны с подготовкой некоторых модификаций F-16.
"Сроки поставки ASC890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16. Задержки в передаче самолетов ДРЛВ Украине нет", - отметили в ведомстве.
Атака РФ на Одессу
В ночь на 21 марта Россия устроила массированную дроновую атаку по Одессе и району. В трех местах города возникли масштабные пожары.
Из-за атаки дронов были повреждены магазины, торговый центр, жилая многоэтажка. Три человека получили ранения, в том числе дети.
Фото и видео последствий атаки на Одессу - в материале РБК-Украина.
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