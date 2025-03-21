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В Минобороны Швеции прокомментировали передачу Украине самолетов ДРЛО

Европа, Пятница 21 марта 2025 12:37
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В Минобороны Швеции прокомментировали передачу Украине самолетов ДРЛО Фото: самолет Saab 340 ASC 890 планирует передать Швеция для Украины (flickr.com)
Автор: Наталия Гурковская

Передача самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890 (Saab 340) не отстает от графика. Сроки поставки связаны с подготовкой некоторых модификаций F-16.

Об этом сообщила Министерство обороны Швеции, пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Сроки поставки ASC890 связаны с тем, когда будут готовы определенные модификации истребителей F-16. Задержки в передаче самолетов ДРЛО Украине нет", - говорится в комментарии изданию.

В Минобороны Швеции уточнили, что в этом плане работают в соответствии с первоначальным графиком.

"Но по соображениям безопасности не будем сообщать, когда и где происходили или будут происходить те или иные действия", - добавили в министерстве.

Что известно о самолете ASC890

Saab 340 AEW&C (S 100B Argus) - шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный установкой радиолокационной станции Erieye на турбовинтовой транспортный самолет Saab 340.

В Saab 340 AEW&C радар системы Erieye неподвижен и расположен продольно, такая конструкция уменьшает сопротивление воздуха, но имеет слепые зоны впереди и позади самолета.

Зона сканирования составляет 120 градусов с каждой стороны самолета. Радар может отслеживать корабли, самолеты и ракеты на расстояниях до 300-400 км при полете на высоте 6000 м.

Технические характеристики

  • Экипаж: 6 человек
  • Длина: 20,57 м
  • Размах крыла: 21,44 м
  • Высота: 6,97 м
  • Масса пустого: 10 300 кг
  • Максимальная взлетная масса: 13 155 кг
  • Силовая установка: 2 × General Electric CT7-9B, 1 390 кВт (1 870 л.с.) каждый

Летные характеристики

  • Крейсерская скорость: 300 км/ч
  • Продолжительность полета: более 5 часов
  • Практический потолок: 7 620 м

Поставка самолета ASC 890 для Украины от Швеции

В мае 2024 года сообщалось, что Украина впервые получит самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890. Именно тогда правительство Швеции объявило о предстоящей передаче ASC 890, также известного как Saab 340 AEW&C или S-100B Argus.

В мае того же года эксперты предупреждали, что Украина, вероятно, не получит шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 в ближайшее время. В то же время они настаивали на том, что эти самолеты смогут значительно расширить возможности украинской противовоздушной обороны.

Добавим, что уже осенью прошлого года РБК-Украина писало о том, что задержка с передачей самолета ASC 890 не связана со Швецией.

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