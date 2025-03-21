ua en ru
Пт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Бундестаг сделал шаг к выделению 3 млрд евро на военную помощь Украине

Берлин, Пятница 21 марта 2025 18:20
UA EN RU
Бундестаг сделал шаг к выделению 3 млрд евро на военную помощь Украине Иллюстративное фото: в Бундестаге поддержали выделение 3 млрд евро на помощь Украине (bundestag.de)
Автор: Иван Носальский

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение дополнительных 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Как напоминает издание, в этом году Германия выделила 4 млрд евро на военную помощь Украине. Однако планируется дополнительно предусмотреть еще 3 млрд евро

Также комитет одобрил выделение почти 8,3 миллиарда евро на период с 2026 по 2029 год, что означает возможность заключения контрактов на поставки.

"Это правильное решение, которое посылает четкий сигнал Путину, нашим союзникам и Украине. На Германию можно положиться, и борьба Украины за свободу заслуживает нашей полной поддержки", - подчеркнул депутат от СДПГ Андреас Шварц.

Дополнительные средства на помощь Украине были запрошены Министерством обороны и Министерством иностранных дел Германии.

3 млрд евро для Украины

Напомним, ранее лидер ХДС Фридрих Мерц, который в будущем станет канцлером Германии, обещал, что Бундестаг выделит на помощь Украине в этом году еще 3 млрд евро.

Мерц допускал, что окончательное решение по поводу помощи Украине будет принято уже сегодня, 21 марта. Для этого необходимо, чтобы инициативу поддержали Бундестаг (парламент) и Бундесрат (представительство федеральных земель).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине Военная помощь
NEWS
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
МИД Украины резко отреагировал на российский ультиматум украинцам в России
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом