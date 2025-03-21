Бундестаг сделал шаг к выделению 3 млрд евро на военную помощь Украине

Бюджетный комитет Бундестага одобрил выделение дополнительных 3 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Как напоминает издание, в этом году Германия выделила 4 млрд евро на военную помощь Украине. Однако планируется дополнительно предусмотреть еще 3 млрд евро

Также комитет одобрил выделение почти 8,3 миллиарда евро на период с 2026 по 2029 год, что означает возможность заключения контрактов на поставки.

"Это правильное решение, которое посылает четкий сигнал Путину, нашим союзникам и Украине. На Германию можно положиться, и борьба Украины за свободу заслуживает нашей полной поддержки", - подчеркнул депутат от СДПГ Андреас Шварц.

Дополнительные средства на помощь Украине были запрошены Министерством обороны и Министерством иностранных дел Германии.