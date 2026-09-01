Вдобавок к российским ударам. Как цена на электроэнергию бьет по металлургам и что с этим делать

Россия продолжает целенаправленно атаковать одну из крупнейших отраслей украинской промышленности – металлургию. После атаки 16 августа частично остановил работу крупнейший в Украине металлургический комбинат "ArcelorMIttal Кривой Рог" . 27 августа враг нанес повторный удар по "Запорожстали" . Пока неизвестно, когда предприятие сможет возобновить работу.

С начала года металлурги вынужденно сократили выпуск продукции и поставки на внешний рынок из-за блокирования морских портов и с начала этого года углеродного налога на границе с ЕС. Столь драматическую картину дополнил рост с 1 августа тарифов на железнодорожные перевозки и высокая стоимость электроэнергии.

Как дорогостоящая электроэнергия подрывает позиции металлургов

Стоимость электроэнергии для украинской промышленности часто превышает цену в Европе. К примеру, за 9 месяцев прошлого года средняя цена на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" в Украине составляла 106 евро за мегаватт-час, за этот же период во Франции она составляла 61 евро, в Чехии - 94 евро и в Германии - 80 евро/мегаватт-час, свидетельствуют данные "аналитической компании".

Несмотря на то, что в последние месяцы стоимость электроэнергии для промышленности несколько снизилась (из-за снижения спроса), однако, стоимость этого энергоресурса все остается высокой для конечных потребителей , особенно таких как металлургические комбинаты.

Читайте также: Каков масштаб кризиса в металлургии сегодня?

Расходы на электроэнергию составляют значительную долю в структуре себестоимости металлургической продукции. Например, в структуре цены железорудного концентрата энергетическая составляющая составляет 50-60% , железорудных окатков – 30-35%, а для выплавленной стали в электродуговых печах этот показатель составляет 10-15%, прокомментировали изданию в профильной консалтинговой компании GMK Center.

Электроэнергия занимает весомую долю в процессе выплавки стали (ArcelorMittal Кривой Рог)

Такая ценовая ситуация губительна для энергоемких предприятий. Промышленная политика в Украине должна быть направлена на то, чтобы цена энергоносителя для промышленности была самой низкой в ЕС, считает народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Высокие внутренние цены на электроэнергию ухудшают уязвимое положение Украины на международном рынке . Ведь Китай и Турция, являющиеся конкурентами Украины на европейском рынке металлопродукции, напрямую поддерживают свои отрасли. В Китае применяется льготная цена на электроэнергию для черной и цветной металлургии, а турецкие компании продолжают закупать у России сырье с существенным дисконтом.

Страны ЕС также оказывают существенную поддержку своим производителям. Одной из таких программ Еврокомиссии является компенсация косвенных углеродных расходов, предоставляемая предприятиям с большим энергопотреблением и значительными выбросами углекислого газа. До 2030 года действует другая программа в ЕС – Clean Industrial Deal (англ. Соглашение за чистую промышленность), которая предусматривает финансирование промышленности для снижения ее энергозатрат.

"Фактически это субсидирование части энергетических затрат предприятий ", - говорит аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко и добавляет, что на финансирование упомянутых программ ежегодно направляются миллиарды евро.

Читайте также:Сколько ВВП может забрать у Украины углеродную пошлину ЕС?

Такие страны, как Италия и Германия, имеют отдельные программы поддержки собственной металлургии, которая стала заложником высоких мировых цен на энергоносители. "Это результат продуманной промышленной политики", - считает Кисилевский и добавляет, что Украина должна двигаться по такому же пути.

Какие результаты первых аукционов на длинные контракты

Чтобы обеспечить промышленность большим объемом электроэнергии по приемлемой цене, правительство разрешило проведение аукционов , по результатам которых должны заключаться договоры на квартал, полугодие и год. Обязанность продавать электроэнергию была возложена на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Договоры на длительный период позволят производителям электроэнергии застраховать себя от падения цены , которое обычно происходит в мае-июне, а потребителей – от ее роста , характерного для января-февраля. В Европе промышленность покупает около 70% всей электроэнергии именно на сегменте долгих контрактов, комментирует народный депутат, глава парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус.

Атомные электростанции – это крупнейший источник производства электроэнергии в Украине (Хмельницкая АЭС, Getty Images)

Первые подобные аукционы прошли во второй половине июля. На торгах были выставлены небольшие объемы двух генерирующих компаний (до 4% прогнозного производства), участники аукционов заключили контракты с поставкой на 2, 5 и 11 месяцев.

Читайте также: В парламенте призывают не медлить с назначением нового руководства "Энергоатома"

По результатам аукционов преобладающими покупателями электроэнергии стали трейдеры , а не конечные промышленные потребители. Это объясняется тем, что выставленные объемы были разбиты на достаточно мелкие лоты, размер гарантийного взноса не был четко определен, а цена возросла до такого уровня, который не соответствовал ожиданиям таких крупных промышленных предприятий, как ArcelorMittal Кривой Рог, сообщили РБК-Украина в компании.

Что нужно изменить в модели аукционов

Участие трейдеров не позволяет сформировать цену, которая могла бы быть объективным индикатором для конечного потребителя, поэтому для улучшения модели аукционов следует изъять трейдеров с участников торгов .

Важно также увеличить объем лотов, например до 20 мегаватт. Такое значение больше соответствует профилю потребления крупного промышленного предприятия по сравнению с лотами 2-5 мегаватт, которые применялись на первых аукционах.

Металлургические комбинаты имеют значительный объем потребления, для покрытия которого лоты большего размера необходимы (Getty Images)

Чтобы цена на торгах больше соответствовала бизнес-модели промышленности, необходимо пересмотреть алгоритм определения стартовой цены. Обоснованным подходом будет использование индикатора средневзвешенной цены на РДН за предыдущий период, но с дисконтом 30% .

Для должного насыщения спроса следует увеличить предложение объемов электроэнергии от государственных компаний. Уместно будет увеличить эти объемы вдвое.

Читайте также: Как обстрелы могут сократить экспорт железной руды?

Важными нюанасами торгов является предельное количество участников – пять покупателей. Это требование следует отменить, ведь действующие правила не запрещают покупателям подавать заявки по цене ниже стартовой.

Чтобы повысить прогнозируемость финансовой модели, необходимо зафиксировать ставку гарантийного взноса , которую должен применять продавец. Такие предложения высказали ряд покупателей электроэнергии, опрошенных РБК-Украина.

Аукционы должны давать возможность именно промышленности заключать прямые контракты с поколением. Если этого не происходит, теряется цель их введения, считает президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Анатолий Кинах.

Возможность получить энергоресурс по приемлемой цене улучшит нынешнее критическое положение металлургии и придаст тысячам работников уверенность в будущем.