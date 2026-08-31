ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Металлургия может потерять 50% производства: каких решений отрасль ждет от государства

13:02 31.08.2026 Пн
4 мин
Предприятия уже сокращают выпуск продукции, а последствия августовских атак еще не учтены в статистике
aimg Юлия Бойко
Металлургия может потерять 50% производства: каких решений отрасль ждет от государства Металлургия Украины под угрозой обрушения (фото: GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинская металлургия оказалась под давлением нескольких факторов: российских атак, проблем с морской логистикой, ограничений ЕС, дорогих энергии и перевозок. Без решений государства производство может сократиться не менее чем на 50% к концу года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Delo.ua.

Украинский горно-металлургический комплекс летом 2026 одновременно столкнулся с российскими ударами, закрытием портов Большой Одессы, новыми квотами ЕС, экопошлиной CBAM, высокими ценами на электроэнергию и 30-процентным повышением грузовых тарифов Укрзализныци.

Как пишет издение, сейчас речь идет не о восстановлении, а о риске потери отрасли, поэтому необходимо оперативно принимать решения на уровне государства.

Производство уже сокращается

В июле выплавка чугуна в Украине упала на 37,6% в годовом исчислении - до 432,2 тыс. тонн.

Производство стали сократилось на 21,3% - до 457 тыс. тонн, а проката – на 30,7%, до 382,7 тыс. тонн.

В то же время, эти показатели еще не полностью учитывают последствия закрытия портов Большой Одессы в августе и российских ударов по крупным предприятиям, в частности "Запорожстали" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

Читайте также: Правительство призывают срочно поддержать металлургию после удара по "Запорожстали"

Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков допускает, что по итогам года падение производства в отрасли может составить не менее 50%.

Экспорт оказался под двойным давлением

Одним из ключевых факторов стали новые квоты в ЕС. По оценке GMK Center они сократили возможности украинского экспорта примерно на 60%. Это может привести к падению производства плоского проката на 35-40%, а длинного - примерно на 25%.

Из-за ограничения отрасль уже потеряла около 1,5 млн тонн потенциального экспорта. Дополнительным барьером стало внедрение экопошлины CBAM, поскольку у украинских предприятий во время войны есть ограниченные возможности инвестировать в декарбонизацию.

Самым большим логистическим ударом стало закрытие портов Большой Одессы. По оценке главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, доставка окатков через Гданьск стоит около 50-60 долларов за тонну. При мировой цене руды около 93-97 долларов такая логистика делает значительную часть экспорта экономически невыгодной.

Дунайские порты и западные переходы не могут полностью заменить морские маршруты. По оценке Каленкова они способны принять максимум 20-25% необходимых объемов.

Отрасль ожидает решений от государства

Ситуацию усугубляют высокие цены на электроэнергию. В определенные периоды они достигали около 300 евро за МВт-ч, тогда как европейские конкуренты работали по ценам 50-60 евро или получали государственную поддержку.

С августа грузовые тарифы "Укрзализныци" выросли на 30%. Из-за более длинных маршрутов к западным границам внутренняя логистика для части предприятий фактически подорожала вдвое.

Читайте также: Перевозки УЗ в порты: металлурги указали на риски усреднения тарифного расстояния

При этом внутренний рынок не способен компенсировать потерю экспорта. Около трех четвертей украинской металлургии ориентированы на внешние рынки, в то время как за семь месяцев импорт металлопроката вырос на 23,2%, а его доля на внутреннем рынке достигла 46,1%.

Поэтому первоочередной мерой отрасль называет: восстановление безопасной работы морских портов,

Второе актуальное направление - переговоры с ЕС по увеличению квот до уровня фактического экспорта 2024-2025 годов, а также временное ослабление действия CBAM и торговых ограничений.

Третьим направлением должно быть снижение логистической и энергетической нагрузки: пересмотр 30-процентного повышения тарифов УЗ, поддержка железной дороги и энергетики на средства партнеров, а также восстановление "цепей солидарности" для транзита украинских грузов в порты ЕС.

Кроме того, отрасль нуждается в страховании военных рисков и внешнем финансировании.

По оценке авторов материала, для сохранения предприятий и трудовых коллективов может потребоваться от нескольких до 10 млрд евро дополнительной поддержки. Это позволило металлургии работать еще 1,5-2 года и избежать массовых остановок.

Напомним, ранее Федерация металлургов Украины призвала правительство срочно принять меры по сохранению металлургической промышленности, предупреждая о риске остановки предприятий, потерях рабочих мест, налоговых поступлений и ослаблении обороноспособности страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Металлургпром
Новости
Под Киевом горят склады после вражеского удара
Под Киевом горят склады после вражеского удара
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?