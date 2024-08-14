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Оккупанты активизировались на Приднепровском направлении, - Генштаб

Среда 14 августа 2024 00:14
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Оккупанты активизировались на Приднепровском направлении, - Генштаб Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На фронте в Украине на протяжении дня 13 августа и по состоянию на вечер произошло 111 боевых столкновений. Российские захватчики активизировались на Приднепровском направлении, однако Покровский до сих пор остается самым горячим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

В военном командовании рассказали об оперативной обстановке по состоянию на 22:00 13 августа.

Российские обстрелы

С начала суток российские захватчики нанесли один ракетный (2 ракеты), 63 авиационных удара (в частности, задействовали 83 УАБ/КАБ) и 489 ударов дронами-камикадзе по территории Украины.

Кроме того, враг совершил 2760 обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Ситуация на фронте

В Генштабе отметили, что украинские защитники направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов оккупации территории Украины и истощают боевой потенциал оккупантов.

На Харьковском направлении враг 12 раз штурмовал позиции подразделений ВСУ в районах Глубокого, Липцев, Тихого и Волчанского. Возле последнего продолжаются боестолкновения.

"Предварительно, за сегодня наши воины обезвредили 128 оккупантов, уничтожили шесть танков, две единицы спецтехники и семь автомобилей. Еще один танк, четыре артсистемы и четыре боевых бронемашин значительно повреждены. Подсчет продолжается", - говорится в отчете.

На Купянском направлении противник атаковал дважды, безуспешно пытался продвинуться в сторону Синьковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции ВСУ в районах н.п. Терны, Невское, Макеевка, а также в Серебрянском лесу. Два из этих боев еще не завершены, проинформировали в Генштабе и добавили, что ситуация контролируемая.

На Северском направлении ВСУ свели на нет 5 попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского и Спорного. Оккупанты понесли потери, добавили в военном командовании.

На Краматорском направлении пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Белой горы завершились неудачей. Кроме того, продолжается один бой, ситуация под контролем Сил обороны.

На Торецком направлении оккупанты 7 раз штурмовали в районах Железного и Торецка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. 5 атак были отбиты, продолжаются боевые действия в двух локациях.

На Покровском направлении враг продолжает интенсивно атаковать позиции ВСУ, и за день противник здесь совершил 48 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность российских оккупантов фиксируется в районах Гродовки, Елизаветовки, Скучного и Желанного. 9 боев на направлении еще продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 124 и ранили 192 оккупанта. Уничтожены два РСЗО БМ-21 "Град", два танка, четыре автомобиля, один МТ-ЛБ и три артсистемы", - передали в Генштабе.

Также значительные повреждения получили 2 вражеских авто, 4 единицы артиллерии, 2 танка и 1 боевая машина пехоты, говорится в отчете.

На Кураховском направлении произошло 4 боевых столкновений. Захватчики безуспешно пытались продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении зафиксировано 6 атак противника около Водяного и Константиновки. Бои продолжаются.

На Приднепровском направлении фиксируется активизация действий противника. Здесь произошло 9 вражеских штурмов. Везде враг потерпел неудачу.

Напомним, вчера представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что российские захватчики перемещают подразделения, в частности, с Приднепровского направления на Курский.

Также он отметил, что когда на Приднепровском направлении было много войск врага, то штурмовых действий было меньше.

Перед этим в Генштабе информировали, что сутками ранее, 12 августа, на Приднепровском направлении противник 6 раз атаковал позиции ВСУ, и штурмовые действия завершились для россиян неудачей.

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