Атака "Шахедов": в Киевской области работает ПВО
В Киевской области в ночь на 14 августа идет работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
Об отражении российской воздушной атаки в области стало известно спустя около 25 минут после того, как в регионе была объявлена воздушная тревога.
"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в объявлении администрации в Telegram в 00.09.
Также в КОВА напомнили о необходимости соблюдать информ-тишину и призвали жителей области находиться в безопасных местах, не забывать о правиле "двух стен".
"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в заявлении КОВА.
Ночная атака "Шахедов"
Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о запуске российскими оккупантами "Шахедов" для очередной воздушной атаки по территории Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Вражеские ударные беспилотники были зафиксированы в небе над Киевской областью.
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