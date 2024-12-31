ВСУ имели успех возле Часового Яра, Торецка и Покровска, РФ давит в 6 районах: карты ISW

Силы обороны Украины восстановили ранее утраченные позиции возле Часового Яра, Торецка и Покровска. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов в Курской области, под Курахово, Угледаром, Большой Новоселкой, а также вблизи Торецка и Покровска.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет американского Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Геолокационные кадры от 30 декабря показывают, что россияне продвинулись в северо-восточной части Махновки (к юго-востоку от Суджи) и захватили Черкасскую Конопельку (к юго-востоку от Суджи). В ISW добавляют, что это, вероятно, произошло не в течение последнего дня.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы захватили Агроном (к востоку от Суджи), но в ISW не нашли визуальных доказательств.

Российские источники рассказывали, что ВСУ атаковали в неопределенных районах Курской области.

30 декабря в российском оперативном штабе Курской области заявили о якобы сбитии средствами ПВО 3 украинских ракет в регионе.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

29 и 30 декабря российские оккупанты продолжали штурмовые действия на Харьковском направлении вблизи Липцев, Гатище и Волчанска, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

30 декабря российские захватчики наступали на линии Купянск - Сватово - Кременная, но также не продвинулись.

Российские источники продолжали утверждать, что войска РФ якобы захватили Ивановку и почти захватили Терны, но один российский блогер рассказывал, что за Ивановку продолжаются бои, и назвал заявления о захвате Тернов преждевременными.

Эксперты ISW не имеют подтверждения об оккупации россиянами ни н.п. Терны, ни н.п. Ивановка.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" 30 декабря сообщили, что российские захватчики 29 декабря атаковали Терны с помощью бронетехники.

В Управлении охраны северной границы Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 29 декабря сообщило, что на Купянском направлении был отбит российский механизированный штурм, во время которого более 30 российских военнослужащих в сумерках волнами атаковали украинские позиции.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор 30 декабря обнародовал кадры, на которых видно, как ВСУ отражают российский механизированный штурм размером во взвод на Купянском направлении.

30 декабря подразделение ГПСУ обнародовало кадры, на которых видно, как за последнюю неделю (с 23 декабря) украинские защитники повредили и уничтожили 15 единиц российской бронетехники вблизи Кременной и в районе Серебрянского леса.

Войска РФ наступали возле Голубовки, Петропавловки, Кучеровки, Загрызово, Лозовой, Степной Новоселовки, Кругляковки, Грековки, Зеленого Гая, Копанки, села Первомайское, Надежды, Макеевки, Ивановки, Тернов, Ямполовки и возле Плантоновки 29 и 30 декабря.

Операция РФ №3 - Донецкая область

30 декабря войска РФ продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

29 и 30 декабря российские оккупанты наступали в районе Белогоровки и Золотаровки.

Силы обороны Украины недавно восстановили ранее утраченные позиции в центре Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, как оккупанты обстреливают подразделения ВСУ в центре города, что показывает, что украинские защитники продвинулись на улицу Георгия Дубровского в центре Часового Яра.

Российские "военкоры" утверждали, что 30 декабря войска РФ продвинулись в микрорайон Десятая на севере Часового Яра и захватили железнодорожную станцию на северо-западе города, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ наступали в пределах Часового Яра и вблизи Ступочек 29 и 30 декабря.

30 декабря спикер ОСУВ ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты атакуют городские районы Часового Яра, пересекают канал Северский Донец - Донбасс, а затем пытаются атаковать Огнеупорный завод в центре города - ключевую оборонительную позицию ВСУ в Часовом Яре.

Трегубов отметил, что ВСУ продолжают контролировать тактически значимый Огнеупорный завод и что интенсивность обстрелов со стороны россиян на объект несколько снизилась.

Российский блогер утверждал, что войска РФ пытаются закрепить позиции на улице Чернышевского в микрорайоне Северный (север Часового Яра), и что ВСУ совершили две контратаки.

Как украинские защитники, так и российские оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, что ВСУ восстановили утраченные позиции на улице Григория Сковороды на северо-западе Торецка.

Другие геолокационные кадры от 26, 29 и 30 декабря свидетельствуют, что войска РФ продвигались в северо-западной и западной частях Торецка по улицам Горного, 1 и Майской, 2, Исторической, Коксовой и Житомирской.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись на 900 метров к породным отвалам в западной части Торецка 30 декабря, а другой российский блогер рассказывал о продвижении в микрорайоне Забалка. Но в ISW не нашли подтверждения этим утверждениям.

Сообщается, что 29 и 30 декабря войска РФ атаковали в районе Торецка и вблизи Щербиновки.

Российский "военкор" заявил, что возле породных отвалов №1 и №10 вблизи Торецкой шахты на севере города продолжаются бои.

29 декабря Трегубов заявил об уличных боях в пределах Торецка, и что российские оккупанты бросают противотанковые мины в здания на Торецком направлении.

На Покровском направлении фиксировалось продвижение как Сил обороны Украины, так и российских захватчиков.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 декабря, свидетельствуют о том, что ВСУ отбили позиции к востоку от Песчаного (к югу от Покровска).

Дополнительные геолокационные кадры от 30 декабря показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад от Даченское (на юг от Покровска) и на запад от Песчаного.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись на Покровском направлении возле Барановки, от Волково, и атакуют в направлении Котлино, а также захватили большую часть Новоелизаветовки, однако в ISW не нашли подтверждения.

В Минобороны РФ рассказывали о захвате Новоеленовки (к северо-востоку от Новоелизаветовки), хотя в ISW оценивают, что россияне оккупировали населенный пункт по состоянию на 27 декабря.

Войска РФ продолжали штурмовые действия в районе Воздвиженки, Миролюбовки, возле Зеленого, Лисовки, Даченское, Нового Труда, Зеленого, Шевченко, Волкового, Котлиного, Соленого, Нововасильевки, Новоеленовки, Новоелизаветовки и Украинки 29 и 30 декабря.

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись на северо-запад от Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 29 декабря, показывают, что захватчики продвинулись в западной части Сонцевки.

Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись в районе Шевченко и Петропавловки, а также захватили крытую стоянку к западу от Курахово.

Бригада ВСУ, которая действует в Курахово, 29 декабря опубликовала кадры, на которых видно, как украинские операторы БПЛА наносят удары по двум единицам российской бронетехники на Курахово направлении.

Войска РФ продолжали штурмы в районе Петропавловки, Славянки, Шевченко, в пределах самого Курахово, в районе Кураховской ТЭС и в направлении Дачного 29 и 30 декабря.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Угледарском направлении. Геолокационные кадры от 29 декабря свидетельствуют, что войска РФ продвинулись к востоку от Янтарного (к северо-западу от Угледара) во время механизированного штурма размером примерно во взвод.

Российский блогер утверждал, что путинские войска также продвинулись в полях к северо-западу от Успеновки, но в ISW не нашли подтверждения.

Войска РФ продолжали атаковать возле Успеновки, Константинопольского, Янтарного и Константинополя 29 и 30 декабря.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 30 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на запад от этого населенного пункта.

Российские захватчики продолжали атаковать в районе Времевки и Новоселки, в направлении Привольного, возле Новодаровки и Нескучного 29 и 30 декабря.

Представитель украинской бригады, которая действовала вблизи Великой Новоселки, заявил, что оккупанты пытаются обойти и захватить Великую Новоселку и выйти на стык Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в западной части Запорожской области 30 декабря.

Российский "военкор" заявил 30 декабря, что войска РФ якобы недавно отбили украинскую атаку вблизи российских позиций в Каменском.

30 декабря официальные украинские источники сообщили, что Силы обороны нанесли ракетный удар по российскому штабу в оккупированной части Запорожской области.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) рассказали, что украинская аэроразведка обнаружила расположение российского штаба, а из-за удара погибли 6 военных РФ и 3 были ранены.

В Силах беспилотных систем ВСУ 30 декабря сообщили, что в оккупированной части Запорожской области украинские войска уничтожили самоходную огневую установку российского ЗРК "Бук-М1-2".

Войска РФ продолжали наступление на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр 29 и 30 декабря, но не продвинулись.

30 декабря спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что многие российские заграждения, в том числе затонувшие баржи, которые защищают Керченский мост от украинских морских беспилотников, вероятно, не работают из-за плохих погодных условий.

Плетенчук добавил, что оставшиеся 2-3 месяца штормового сезона могут еще больше повредить или разрушить российские заграждения.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 30 декабря проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что самая горячая ситуация по количеству и интенсивности вражеских штурмов и атак была на Покровском, Кураховском, Лиманском и Времевском направлениях.