Ночной обстрел Харькова: в ГСЧС показали, как продолжается ликвидация последствий атаки

В Харькове до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий массированной дроновой атаки врага этой ночью, в результате которой произошли сильные пожары из-за удара по гражданским предприятиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС ).

Как рассказали утром чрезвычайники, были зафиксированы попадания по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе города, в производственных зданиях "возникли 3 пожара площадями 1000, 800 и 70 м кв."

По предварительным данным в результате обстрела пострадали 8 человек, из них - 3 детей. В ГСЧС отметили, что все получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, добавили в Службе, были повреждены рядом расположенные частные жилые дома.

"Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, к которой от ГСЧС привлечены 89 спасателей и 29 единиц техники ГСЧС", - сообщили в Службе.

Кроме того, к работам привлечены кинологический и пиротехнический расчеты ГСЧС.

"От коммунальных служб города 19 единиц техники и 49 работников", - добавили чрезвычайники.

Как рассказали в Полиции Харьковской области, по факту российских обстрелов было начато уголовное производство по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

"В городе прогремело более десяти взрывов. Пострадали восемь местных жителей, среди них - 9-месячный и 7-летний мальчики и 16-летняя девушка", - сообщили в правоохранительных органах.

Удар дронов по Харькову 2 апреля

Напомним, этой ночью на фоне дроновой атаки в Харькове прогремела серия взрывов. Как рассказали представители местной власти, появились данные о пострадавших, количество которых росло.

Сообщалось, что все попадания - от 13 до 15 - были в Холодногорском районе Харькова, где также произошли сильные пожары. Кроме того, были данные по попаданию БПЛА врага в частный дом.

Позже спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что большинство попаданий в Харькове было в промышленной зоне, и произошли пожары в складских и производственных помещениях.

Также он рассказал, что из-за удара БПЛА типа "Герань-2" было повреждено около 20 частных жилых домов.

В общем сообщалось о 8-х травмированных, у которых острая реакция на стресс. Это четыре женщины, мужчина, девочка-подросток, младенец и маленький мальчик.