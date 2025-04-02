Оккупанты продвинулись на пяти направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины контратаковали под селом Шевченко на Покровском направлении. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях, а также в Курской и Белгородской областях.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись вдоль границы между Сумской и Курской областями. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что россияне продвинулись к востоку от Олешни (к юго-западу от Суджи).

Российские источники ISW утверждали, что 1 апреля бои продолжались в районе Басовки и Журавки в Сумской области и к югу от Суджи в районе Гуево Курской области.

Российские войска недавно продвинулись на северо-запад Белгородской области. Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, показывают, что войска РФ продвинулись в центральную часть Демидовки.

1 апреля российские "военкоры" рассказывали, что шли бои возле Демидовки и Поповки (к западу от Демидовки).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 1 апреля продолжали наступательные операции в Харьковской области в направлении Липцев и возле Волчанска, но не продвинулись.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Харьковском направлении, 1 апреля сообщил, что враг активизировался вблизи Волчанска за последние три недели (примерно с 11 марта), вероятно, из-за того, что россияне недавно перебросили новые подкрепления в этот район.

Офицер также отметил, что российские захватчики ведут механизированные штурмы с использованием боевых бронированных машин (БМП), боевых машин пехоты (БМП) и танков. Офицер также сказал, что недавно противник усилил удары по Волчанску управляемыми планирующими бомбами.

Украинская бригада, которая действовала на Харьковском направлении, 31 марта сообщила, что ВСУ нанесли удар по российскому зенитно-ракетному комплексу "Бук" в Харьковской области в неустановленную дату между 23 и 29 марта.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики 1 апреля продолжили наступать на Купянском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Фиголевки и Каменки, возле Степной Новоселовки, Петропавловки и Песчаного 31 марта и 1 апреля.

Украинский заместитель командира полка 1 апреля заявил, что российские оккупанты пытаются построить понтонные переправы и перебросить технику на западный берег реки Оскол вблизи Двуречной (северо-восточнее Купянска).

Заместитель командира также рассказал, что россияне усилили удары по Купянску с использованием управляемых планирующих бомб, пытаясь нанести удары по сосредоточению личного состава и техники ВСУ, и наземным линиям связи в этом районе.

31 марта и 1 апреля российские оккупанты продолжали наступательные операции к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово, Новой Кругляковки и Надежды, но не продвинулись.

Российские захватчики на Лиманском направлении пытаются расширить свой плацдарм к северо-востоку от Лимана, с целью создания условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы, говорится в отчете ISW.

Кадры, опубликованные 28 марта и геолоцированные 1 апреля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись на северо-запад от Новолюбовки (к северо-востоку от Лимана) и, вероятно, оккупировали саму Новолюбовку.

Российские захватчики продвинулись через реку Жеребец на западный (правый) берег в начале января 2025 года и в течение последних трех месяцев медленно расширяли свой плацдарм на правом берегу, пишут эксперты.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 1 апреля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты атаковали вблизи Серебрянки, Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки 31 марта и 1 апреля.

В Луганской группировке войск ВСУ 29 марта сообщили, что недавно враг совершил серию штурмов с использованием гражданской техники и десятка мотоциклов при поддержке бронетехники на полях к востоку от Ивано-Дарьевки и к западу от Золотаревки (к востоку от Северска).

Российские оккупанты 1 апреля продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 31 марта и 1 апреля войска РФ атаковали у самого Часового Яра, возле Курдюмовки и Предтечино.

Командир украинской бригады, которая действовала в направлении Часового Яра, сообщил 31 марта, что россияне пытаются передвигаться по этому району по трубопроводам. Командир также отметил, что противник ведет штурм при поддержке бронетехники только во время тумана или дождя, когда ВСУ не могут использовать беспилотники для обнаружения движущейся бронетехники.

Украинская бригада, которая действовала на направлении Часового Яра, сообщила 1 апреля, что ВСУ недавно отбили российскую механизированную атаку численностью во взвод в составе не менее трех бронемашин, 18 мотоциклов и двух других машин.

Российские оккупанты 1 апреля продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали под самым Торецком, в направлении Делиевки, возле Щербиновки, Пантелеймоновки, Александрополя и Валентиновки 31 марта и 1 апреля.

Представитель Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 31 марта заявил, что россияне усиливают наступление на северном фланге Торецка.

Офицер украинской бригады, действовавшей на Торецком направлении, доложил 1 апреля, что небольшие российские пехотные группы пытаются продвинуться как можно дальше в Торецк и закрепить свои позиции.

Российские захватчики недавно продвинулись на Покровском направлении. Как показывают обнародованные 1 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись на восточную окраину Богдановки (к юго-западу от Покровска).

Российские оккупанты атаковали под самым Покровском, возле Тарасовки, Александрополя, в районе Елизаветовки, Водяного Второго, Луча, Калинового, Малиновки, Лисовки, Зеленого, Новоукраинки, Котлино, Сергеевки, Шевченко, Новосергиевки, Новоалександровки, Преображенки, Успеновки, Удачного, Серебряного, Котляровки, Троицкого, Орехового и Богдановки 31 марта и 1 апреля.

Силы обороны Украины контратаковали под Шевченко, говорится в отчете ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что ВСУ отбили российскую механизированную атаку размером в усиленный взвод к западу от Преображенки (к юго-западу от Покровска).

Представитель ОСУВ "Хортица" полковник Виктор Трегубов 1 апреля сообщил, что российские оккупанты сосредотачивают свои удары к востоку от Покровска и отходят от попыток охватить город с запада.

Трегубов отметил, что россияне пытаются перекрыть украинские наземные линии связи вблизи Покровска и используют мотоциклы, багги и электроскутеры, чтобы восполнить недостаток бронетехники.

Также Трегубов заявил, что войска РФ используют электросамокаты, советские танки Т-55 и гражданские автомобили для транспортировки личного состава на передовую, чтобы минимизировать потери личного состава из-за ударов украинских беспилотников.

Командир украинского батальона, который действует на Покровском направлении, 1 апреля сообщил, что враг не использует бронетехнику на этом направлении, зато атакует в пешем порядке и с использованием различных типов беспилотников. Он также рассказал, что на Покровском направлении оккупанты имеют артиллерийское преимущество в пять раз по сравнению с ВСУ.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Как демонстрируют геолокационные кадры, опубликованные 31 марта и 1 апреля, войска РФ продвинулись на северо-запад от Андреевки (к западу от Курахово), и недавно оккупировали Разлив (к юго-западу от Курахово).

31 марта и 1 апреля российские захватчики наступали в районе Константинополя, Андреевки, Алексеевки и Разлива.

Войска РФ 1 апреля продолжали наступать в направлении Великой Новоселки, но продвинуться не смогли. Российские захватчики атаковали в районе Бурлацкого, Днепроэнергии, возле Привольного, Свободного Поля, Новоселки и Новополя 31 марта и 1 апреля.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта, показывают, что российские оккупанты недавно совершили механизированный штурм размером во взвод с тремя единицами бронетехники к юго-востоку и востоку от Скудного (к северо-западу от Большой Новоселки), но не продвинулись

"Южная ось"

Российские оккупанты 1 апреля продолжали наступательные операции на западе Запорожской области, но не смогли продвинуться.

31 марта и 1 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что войска РФ наступали на север от Работино в районе Новоданиловки и на северо-запад от Работино в районе Малых Щербаков, Лобкового, Щербаков, Каменского и Степного.

31 марта и 1 апреля российские "военкоры" утверждали, что продолжались бои возле Каменского и в направлении Лобкового. 1 апреля российский блогер заявил, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали вблизи Степного и Лобково.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров 1 апреля сообщил, что российские оккупанты в последнее время все активнее перебрасывают военную технику на линию фронта через оккупированные районы Запорожской области, в частности Мелитополь.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 и 18 марта предупредил, что российские захватчики могут провести наступательную операцию на юге страны, а перемещение военной техники в район Мелитополя может быть индикатором подготовки к таким наступательным действиям.

Российские захватчики продолжали наступательные действия на Днепровском направлении, но не продвинулись. 31 марта и 1 апреля в Генштабе ВСУ сообщали, что войска РФ наступали на Днепровском направлении.

1 апреля российский "военкор" опубликовал кадры, на которых якобы видно, как путинские войска используют оптоволоконные беспилотники FPV возле Антоновского автомобильного моста, проходящего между Олешками и Антоновкой.

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 1 апреля, с начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение.

В военном командовании также рассказали, что наиболее активно российские захватчики атаковали на Покровском направлении.