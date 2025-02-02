ВСУ продвинулись в Торецке, РФ давит возле Часового Яра, Покровска и Курахово: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись в районе Торецка, в частности в северной части города. При этом фиксируется продвижение российских оккупантов возле Часового Яра, Покровска и Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 1 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ 1 февраля продолжили наступательные операции в районе "украинского плацдарма" в Курской области, но не продвинулись.

Представитель украинской бригады, которая действует в Курской области, заявил, что россияне усиливают удары по региону с использованием управляемых планирующих бомб.

Также спикер рассказал, что недавно во время неудачной российской атаки украинские защитники уничтожили около 19 единиц тяжелой и легкой бронетехники, после чего росармия перешли к наступлению небольшими пехотными группами.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

31 января и 1 февраля российские захватчики продолжали ограниченные наступательные действия в Харьковской области вблизи Волчанска

1 февраля в Генштабе ВСУ опубликовали карту, на которой указано, что российские оккупанты недавно продвинулись к северной части Зеленого.

Операция РФ №2 - Луганская область

1 февраля российские захватчики продолжали наступать на Купянском направлении.

В Генштабе ВСУ 1 февраля обнародовали карту, на которой указано, что оккупанты продвинулись на запад от Орлянки (на восток от Купянска).

Российский источник утверждал, что путинские войска захватили Двуречную (к северу от Купянска), но в ISW не нашли подтверждения этому заявлению.

Войска РФ наступали вдоль международной границы вблизи Тополя, возле Двуречной, Петропавловки, Степной Новоселовки и под Глушковкой 31 января и 1 февраля.

Российский источник ISW утверждал, что ВСУ якобы безуспешно контратаковали под Двуречной.

Представитель украинской бригады, которая действовала на Купянском направлении, заявил, что российская пехота атаковала группами от 2 до 30 человек. Он отметил, что враг сначала атакует менее подготовленной пехотой, которая обнаруживает огневые позиции ВСУ, после чего лучше подготовленная пехота россиян наступает на фланги украинских защитников.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ удерживают позиции на северной и западной окраинах Новомлинска (к северо-востоку от Купянска и Двуречной).

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ также удерживают позиции в северной части Западного (севернее Купянска и юго-западнее Двуречной).

Войска РФ 1 февраля продолжили наступательные действия на Боровом направлении, но не продвинулись.

31 января и 1 февраля российские оккупанты вели наступательные операции в районах н.п. Загрызово, Ловозая, Богуславка, Песчаное, Новоегоровка, Макеевка и в направлении Новомихайловки.

Российские захватчики 1 февраля продолжили наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись.

31 января и 1 февраля войска РФ наступали в районе Тернов, Ямполевки, Колодезей и в направлении Зеленой Долины и в районе Торского.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты 1 февраля продолжали наступательные действия на Северском направлении, но не продвинулись.

31 января и 1 февраля войска РФ наступали возле Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ "Хортица" 1 февраля рассказали, что россияне провели механизированный штурм вблизи Верхнекаменского и повредили 2 боевые бронированные машины, которые участвовали в штурме.

1 февраля российский блогер заявил, что сложная местность и украинская оборона замедляют продвижение путинских войск в Белогоровке.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 1 февраля заявил, что оккупанты, действующие на Северском, Часовярском и Торецком направлениях, имеют тактические резервы, необходимые для проведения ротаций.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Часового Яра, что демонстрируют геолокационные кадры от 31 января.

31 января и 1 февраля российские оккупанты атаковали у самого Часового Яра, вблизи шахты "Блок-9", возле Ступочек, Белой Горы и Предтечино.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали в Северном микрорайоне на северной окраине Часового Яра.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в северной части Торецка, о чем свидетельствуют обнародованные геолокационные кадры.

31 января в Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Крымское (к северу от Торецка), однако пока эксперты ISW не оценивают, что россияне продвинулись в этом населенном пункте.

31 января и 1 февраля войска РФ продолжали атаковать вблизи Торецка и Крымского.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Торецком направлении, 1 февраля заявил, что российское командование привлекает для наступления в этом районе преимущественно мобилизованных из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Офицер ВСУ также отметил, что к штурмовым действиям на Торецком направлении россияне периодически привлекают хорошо оснащенные и подготовленные штурмовые группы из других неопределенных участков линии фронта.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 30 и 31 января, свидетельствуют о том, что оккупанты немного продвинулись к северо-западу от Котлино (к западу от Покровска) и недавно продвинулись на северную окраину с. Надеевка (к юго-западу от Покровска).

Российские захватчики продолжали атаковать в районе Покровска, а также в районе н.п. Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Новоторецкое, Миролюбовка, Лисовка, Серебряное, Удачное, Успеновка, Зверево, Новоалександровка и Котляровка 31 января и 1 февраля.

Войска РФ недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры от 31 января свидетельствуют, что оккупанты продвинулись на юг от Разлива (на юго-запад от Курахово)

31 января и 1 февраля российские захватчики продолжали атаковать в районе Дачного, Улаклы, Андреевки и Константинополя, Раздольного и Зеленовки.

1 февраля в Генштабе ВСУ опубликовали карту, на которой указано, что россияне оккупировали Великую Новоселку.

31 января и 1 февраля войска РФ продолжали наступательные действия к западу от Великой Новоселки в районе Новоселки и к юго-западу от Великой Новоселки в районе Новополя.

"Южная ось"

1 февраля в Генштабе ВСУ показали карту, на которой указано, что российские захватчики недавно продвинулись на северо-восток от Гуляйполя возле Ольговского, на юго-восток от Гуляйполя возле Степановки, на юг от Гуляйполя возле Дорожнянки и на юго-запад от Гуляйполя вблизи Загорного.

Войска РФ недавно продвинулись на север от Работино Запорожской области. В Генштабе ВСУ 1 февраля опубликовали карту, на которой указано, что оккупанты продвинулись на юг от Малой Токмачки.

31 января и 1 февраля российские захватчики наступали возле Новоданиловки, Щербаков и Нестерянки.

31 января и 1 февраля войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия на Днепровском направлении, но не продвигались.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 1 февраля информировали, что с начала суток на фронте произошло 104 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что наибольшее количество вражеских атак фиксировалось на Покровском направлении.