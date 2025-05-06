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За сутки россияне потеряли 1430 солдат и более 170 единиц техники, - Генштаб

Фото: российская армия потеряла много солдат и техники за сутки (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 5 на 6 мая, армия РФ потеряла на фронте войны с Украиной 1430 солдат и 176 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 959 500 (+1430) человек ликвидировано;
  • танков - 10 766 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 416 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 27 431 (+61) ед;
  • РСЗО - 1378 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1155 (+0) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 35 142 (+145) ед;
  • крылатых ракет - 3196 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 353 (+103) ед;
  • специальной техники - 3873 (+3) ед.

Воздушные удары россиян

Ночью российские террористы в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Больше всего от атаки пострадал Харьков - в течение двух часов в городе прогремели 20 взрывов.

В результате обстрела возникли многочисленные пожары, повреждены торговый центр и частные дома. Согласно последним данным, пострадали два человека.

Накануне вечером агрессор также атаковал "Шахедами" пригород Одессы. Дроны повредили жилые дома и убили человека.

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