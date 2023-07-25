RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сутки россияне выпустили 136 снарядов по Сумской области

Фото: россияне 24 раза обстреляли пограничники Сумской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За сутки россияне 24 раза обстреляли приграничья Сумской области, всего зафиксировано 136 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сумской военной администрации.

Под обстрелы попали 17 населённых пунктов в десяти территориальных общинах.

В Новослободской общине прогремели 23 взрыва. Там повреждены домохозяйство и линия электропередач.

Хотинскую общину захватчики тоже обстреляли из минометов - зафиксировано шесть взрывов.

Юноковскую , Зноб-Новгородскую и Глуховскую общины обстреливали из минометов - произошло шесть, три и семь взрывов соответственно.

В Эсманской общин и зафиксировано четыре взрыва – три в результате обстрела из артиллерии, а еще один от минометного снаряда.

Из ствольной артиллерии обстреляли и Белопольскую общину - раздались два взрыва. Еще четыре - в Середино-Будской общине.

Краснопольское общество подверглось россиянам обстрелов из минометов (девять взрывов), гранатометов (шесть взрывов), САУ (пять взрывов) и ствольной артиллерии (четыре взрыва).

По Великописаревской общине захватчики избивали из артиллерии (11 взрывов), гранатометов (пять взрывов) и минометов (33 взрыва).

Ситуация в Сумской области

После освобождения области от оккупантов, те почти ежедневно обстреливают населенные пункты Сумщины, применяя дроны, минометы, артиллерию и другие виды вооружений. Поэтому недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ .

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Сумской области происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьвибухиВойна России против Украины