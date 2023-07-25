В сутки россияне выпустили 136 снарядов по Сумской области

Под обстрелы попали 17 населённых пунктов в десяти территориальных общинах.

В Новослободской общине прогремели 23 взрыва. Там повреждены домохозяйство и линия электропередач.

Хотинскую общину захватчики тоже обстреляли из минометов - зафиксировано шесть взрывов.

Юноковскую , Зноб-Новгородскую и Глуховскую общины обстреливали из минометов - произошло шесть, три и семь взрывов соответственно.

В Эсманской общин и зафиксировано четыре взрыва – три в результате обстрела из артиллерии, а еще один от минометного снаряда.

Из ствольной артиллерии обстреляли и Белопольскую общину - раздались два взрыва. Еще четыре - в Середино-Будской общине.

Краснопольское общество подверглось россиянам обстрелов из минометов (девять взрывов), гранатометов (шесть взрывов), САУ (пять взрывов) и ствольной артиллерии (четыре взрыва).

По Великописаревской общине захватчики избивали из артиллерии (11 взрывов), гранатометов (пять взрывов) и минометов (33 взрыва).

Ситуация в Сумской области

После освобождения области от оккупантов, те почти ежедневно обстреливают населенные пункты Сумщины, применяя дроны, минометы, артиллерию и другие виды вооружений. Поэтому недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-км приграничной зоны от РФ .

Командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в Сумской области происходит постепенное усиление противовоздушной обороны.

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