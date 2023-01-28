Зеленский об обстреле Константиновки: сделаем все, чтобы открыть поставки ATACMS

Сегодняшний обстрел Константиновки является "обыденностью наших территорий". И для того чтобы прекратить российский террор, нужно обеспечить соответствующие ракетные силы украинских военных, в частности, поставками ATACMS и другого подобного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в 9:15 утра российская армия совершила ракетный обстрел нашего города Константиновка в Донецкой области. Враг применил ракеты С-300. По жилому сектору. По состоянию на это время 17 фамилий в списке пострадавших, 14 - ранены. Мои соболезнования родным и близким", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что "такие обстрелы, к сожалению, являются обыденностью наших территорий, до которых российская армия достает такими ракетами".

"Донбасс, Харьковская область, юг государства… Прекратить этот российский террор было бы возможно, если бы мы могли обеспечить соответствующие ракетные силы наших военных. Чтобы у террористов не было ощущения безнаказанности", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны дальнобойные ракеты - в частности для того, чтобы убрать эту возможность оккупантов "ставить где-то вдали от линии фронта свои ракетные установки и уничтожать ими украинские города".

"И я благодарю всех - политиков, общественных деятелей, журналистов и обычных людей, которые настаивают вместе с нами на том, что не может быть каких-либо табу в поставках оружия для защиты от российского террора. Мы сделаем все, чтобы партнеры открыли это жизненно необходима поставка - в частности, ATACMS и другого подобного оружия. Это необходимо для защиты жизни. Защиты таких городов, как Константиновка или, например, Харьков", - подчеркнул глава государства.