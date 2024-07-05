Кулеба о разрешении ВСУ уничтожать бомбардировщики РФ западным оружием: решения готовятся

Украина со временем все же получит разрешение на нанесение ударов оружием, предоставленным западными партнерами, по российским бомбардировщикам. Это позволит поражать вражеские самолеты на аэродромах на территории страны-агрессора, и исключать возможность атаки УАБами по украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью ELTA Zoom .

Чиновник отметил, что для изменения тенденции на фронте и в ситуации с авиаударами оккупантов по территории Украины есть "много компонентов и много решений, которые необходимо принять".

"Некоторые из них зависят от нас и мы принимаем эти решения. Некоторые решения принимаются нашими партнерами, и они также склонны понимать, что эти решения нужно принимать", - сказал он.

Прежде всего, Кулеба высказался о разрешении на использование западного оружия за пределами границы Украины против российских военных объектов.

"Но если мне пришлось назвать два главных решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, о которой вы упоминаете, я бы назвал уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и воздухе. Это настоящая болезненная точка наших Сухопутных войск", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, основной причиной успеха российских оккупантов украинская сторона считает "просто бесконечное количество управляемых бомб, сбрасываемых на наши наземные силы".

"Они массово разрушают и убивают, а иногда просто равняют позиции с землей и уже нечего защищать", - объяснил Кулеба.

Кроме того, министр отметил важность достаточного количества артиллерийских снарядов и потребность быстрее их доставлять украинским защитникам.

"Что касается решений, которые позволят уничтожить российские бомбардировщики, то они уже готовятся. Так, мы над этим работаем. Я уверен, что эти решения будут приняты", - сказал Кулеба и добавил, что это "только вопрос времени".

"Потому что угроза от этих бомбардировщиков неизмеримо велика. Мы не можем перехватить управляемую бомбу прямо в воздухе. Следовательно, единственный способ избежать этого - уничтожить бомбардировщик. Мы можем сделать это, поражая самолеты на аэродромах или сбивая самолеты в воздухе", - рассказал он.

Следовательно, резюмировал Кулеба, Украине нужны ракеты большой дальности, чтобы "долететь до аэродромов, или достаточное количество систем противовоздушной обороны и средств перехвата, чтобы эти самолеты можно было расстреливать из воздуха".

"Рано или поздно это произойдет. Мы просим партнеров, чтобы это произошло быстрее, чем позже", - добавил чиновник.

Удары по территории РФ

Напомним, с начала широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины Силы обороны не могли применять предоставленное западными странами оружие для ударов по территории страны-агрессора. Однако после нового наступления захватчиков в Харьковской области в мае Киев активизировал призывы к США и странам Запада предоставить такое право ВСУ.

Только в конце мая, после того, как разрешение на удары по РФ поддержал ряд стран НАТО, в Белом доме дали Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями. США пока не разрешают глубокие удары по РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

Добавим, эксперты Института изучения войны (ISW) недавно рассказали, что Штаты позволили Силам обороны атаковать на территории России только те подразделения и объекты, которые готовятся нанести удар по территории Украины или позициям ВСУ, либо уже атакуют их.