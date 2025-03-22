Из-за авиаудара РФ по приграничью Сумской области вспыхнул масштабный пожар, есть жертвы

Российские захватчики в пятницу 21 марта нанесли массированный авиационный удар по приграничью Сумской области. Из-за обстрела известно о погибших, вспыхнул масштабный пожар и подверглись разрушениям дома.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области в Facebook .

Как уточнили чрезвычайники, росавиация вчера во второй половине дня нанесла удары по центральной части одного из населенных пунктов Краснопольской громады.

"Возник масштабный пожар, значительные разрушения и повреждения получили административные здания и частные жилые дома. Все очаги возгорания удалось ликвидировать", - передали в ГСЧС.

Отмечается, что во время разбора конструкций разрушенного помещения из-под завалов деблокировали тело человека.

Чрезвычайники показали фото и видео последствий вражеских авиаударов по населенному пункту в Краснопольской громаде 21 марта.

В ГСЧС добавили, что окончательная информация о количестве погибших и травмированных граждан уточняется.

Как уточнили вечером в пятницу в Сумской областной военной администрации, в Краснопольской громаде в результате российских авиационных ударов погибли два человека, получили ранения - двое, были повреждены дом культуры, административные здания, магазины и гражданские дома.

Российские обстрелы Сумской области

Отметим, что Сумщина практически постоянно страдает от российских ударов. Приграничные населенные пункты региона чаще всего попадают под обстрелы (оккупанты могут для атак применять не только БПЛА, ракеты и авиабомбы, но и артиллерию и минометы). Вместе с тем также враг бьет и по облцентру - городу Сумы.

По данным Сумской ОВА, с начала суток 21 марта и по состоянию на 21.00 (пятницы) россияне совершили 103 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов региона.

Так, было зафиксировано 222 взрыва. В общем обстрелам подверглись 12 общин, а именно: Бездрицкая, Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская и Зноб-Новгородская.

Что касается Краснопольской громады, об авиаударах на которую выше информировали в ГСЧС, то для обстрелов также россияне применяли FPV-дроны (8 взрывов), сбрасывали взрывное устройство с БПЛА (1 взрыв), был также артобстрел (10 взрывов), минометные обстрелы (42 взрыва), фиксировались пуски управляемых авиабомб - КАБов (33 взрыва).

Также напомним, что 20 марта из-за российских ударов КАБами по Краснополью Сумской области погибли два человека.