Россияне уже трижды за сегодня ударили по Орехову (фото последствий)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Кроме того, российские военные из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области утром 18 апреля. В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения , их доставили в больницу.

Как сообщалось, 18 апреля, российская армия ударила по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела 1 человек погиб, еще 9 получили ранения .

"Специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак. К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавил Малашко.

По его словам, запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами оккупанты били по частному сектору.

"Уже трижды за сегодняшний день террористические войска ударили по многострадальному Орехову", - написал он.

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