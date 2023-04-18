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Россияне уже трижды за сегодня ударили по Орехову (фото последствий)

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Запорожье, Вторник 18 апреля 2023 15:37
Россияне уже трижды за сегодня ударили по Орехову (фото последствий) Фото: оккупанты обстреляли Орехов Запорожской области трижды 18 апреля (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Начиная с утра вторника, 18 апреля, российские оккупанты уже трижды обстреляли Орехов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Уже трижды за сегодняшний день террористические войска ударили по многострадальному Орехову", - написал он.

По его словам, запрещенными международным законодательством зажигательными снарядами оккупанты били по частному сектору.

"Специалисты ликвидируют пожары и последствия вражеских атак. К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавил Малашко.

Как сообщалось, 18 апреля, российская армия ударила по центру Херсона, атаковав местный рынок. В результате обстрела 1 человек погиб, еще 9 получили ранения.

Кроме того, российские военные из артиллерии обстреляли город Украинск Донецкой области утром 18 апреля. В результате вражеской атаки восемь человек получили ранения, их доставили в больницу.

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