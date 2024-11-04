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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой

Украина, Понедельник 04 ноября 2024 22:24
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Оккупанты атакуют Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой Иллюстративное фото: Россия атакует Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 4 ноября, вечером в очередной раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

По состоянию на 22:20 воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Дроны залетают с северо-востока через Сумскую область.

Воздушные силы предупреждали, что в Сумской области фиксируют несколько групп вражеских беспилотников. Часть из них летела в сторону Черниговской области.

Также дроны заметили в Полтавской области, в частности, они летели в районе Миргорода.

Обновлено 23:02

Беспилотники движутся на границе Сумской и Полтавской областей курсом на запад;

Также "Шахеды" обнаружены в пригороде Сум;

Кроме того, БпЛА на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;

Дроны в Полтавской области в направлении Миргорода.

В 22:59 тревогу объявили в городе Киеве. Воздушные силы сообщают о приближении "Шахедов" к столице со стороны Борисполя.

Обновлено 23:38

В Сумской области БпЛА движутся через Сумы и Ромны курсом на Черниговскую область.

В Черниговской области дроны летят мимо Мену курсом на запад.

В Киевской области «Шахеды» движутся мимо Глевахи в направлении Фастова.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Оккупанты атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: какие регионы под угрозойИсточник: Карта воздушных тревог (t.me/alarmukraine)

Атаки "Шахедов"

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что только в октябре российские оккупанты запустили по Украине более 2 тысяч "Шахедов".

Враг пытался при помощи дронов атаковать гражданскую инфраструктуру, иногда это ему удавалось.

В частности, недавно "Шахед" ударил по многоэтажке в Соломенском районе Киева. Тогда погибла девочка 2009 года рождения.

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