ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве тоже объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (обновлено)

Киев, Среда 18 сентября 2024 03:02
UA EN RU
В Киеве тоже объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (обновлено) Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 18 сентября была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и Воздушные силы ВСУ.

Сигнал об угрозе атак с воздуха раздался в столице около 02:56.

Представители местных властей призвали жителей Киева оставаться в безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попка.

Между тем в Воздушных силах предупредили о возможной работе ПВО из-за "Шахеда", который направлялся в сторону столицы.

"Внимание! "Шахед" в направлении Киева, возможна работа ПВО", - передали военные.

Обновлено: отбой тревоги

Около 03:27 в КГВА заявили, что в столице объявлено об отбое воздушной тревоги.

Вместе с тем в Киевской области она еще продолжалась.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 17 сентября было зафиксировано движение дронов-камикадзе противника в Украине, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Из-за движения "Шахедов" в Киевской области началась работа ПВО около часа ночи. Она продолжается до сих пор.

Кроме того, сообщалось о звуках взрывов в районе Кропивницкого, и в это время в Кировоградской области было замечено скопление дронов-камыкадзе противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Воздушная тревога Атака дронов
NEWS
Просят потреблять бережливо: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 сентября
Просят потреблять бережливо: в "Укрэнерго" ответили, будут ли выключать свет 18 сентября
DAILY
Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Посол Василий Боднар: Турция продолжает быть активным посредником между Украиной и Россией