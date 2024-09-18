В Киеве были слышны взрывы. Работала ПВО
Фото: на подступах к Киеву работает ПВО (Виталий Носач/РБК-Украина)
В Киеве были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и КГВА.
"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщали в Киевской городской военной администрации в 3:05.
Ночной обстрел Украины
Напомним, около 3:00 в среду, 18 сентября, в Киеве была объявлена тревога из-за приближения к столице ударных дронов.
С вечера вторника россияне масштабно атакуют Украину беспилотниками "Шахед".
Ранее сообщалось о звуках взрывов в Киевской области из-за работы ПВО.
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