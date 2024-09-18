В Киеве были слышны взрывы. Работала ПВО

Фото: на подступах к Киеву работает ПВО (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Киеве были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и КГВА.