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В Киеве были слышны взрывы. Работала ПВО

Среда 18 сентября 2024 03:15
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В Киеве были слышны взрывы. Работала ПВО Фото: на подступах к Киеву работает ПВО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне и КГВА.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщали в Киевской городской военной администрации в 3:05.

Ночной обстрел Украины

Напомним, около 3:00 в среду, 18 сентября, в Киеве была объявлена тревога из-за приближения к столице ударных дронов.

С вечера вторника россияне масштабно атакуют Украину беспилотниками "Шахед".

Ранее сообщалось о звуках взрывов в Киевской области из-за работы ПВО.

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