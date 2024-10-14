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За сутки более 160 боев. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении, - Генштаб

Понедельник 14 октября 2024 08:29
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За сутки более 160 боев. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении, - Генштаб Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 13 октября, на линии фронта состоялось 161 боевое столкновение. Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один другой важный объект врага", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.

На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 19 раз неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении оккупанты атаковали 25 раз в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении отбито 39 вражеских атак у Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении враг дважды атаковал вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении россияне трижды атаковали вблизи Роботино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг восемь раз атаковал.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 670 тысяч единиц личного состава. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1260 террористов, а также уничтожили:

  • 4 танка;
  • 19 боевых бронированных машин;
  • 11 артиллерийских систем не только.

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