За добу більше 160 боїв. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 13 жовтня, на лінії фронту відбулось 161 бойове зіткнення. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління та ще один інший важливий об’єкт ворога", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку точилися бої поблизу Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 боєзіткнень біля Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 19 разів неподалік Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку окупанти атакували 25 разів в районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове.

На Курахівському напрямку відбито 39 ворожих атак біля Желанного Другого, Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку ворог двічі атакував поблизу Золотої Ниви.

На Оріхівському напрямку росіяни тричі атакували поблизу Роботиного та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог вісім разів атакував.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила більше 670 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1260 терористів, а також знищили: