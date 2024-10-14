Потери врага в Украине уже превысили 670 тысяч военных, - ВСУ
Воины ВСУ в сутки ликвидировали еще 1260 российских захватчиков. Таким образом общие потери противника в личном составе уже превысили 670 тысяч солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 670190 (+1260) человек ликвидировано;
- танков - 8975 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин - 17895 (+19) ед.;
- артиллерийских систем - 19421 (+11) ед.;
- РСЗО - 1231 ед.;
- средства ПВО - 978 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17009 (+17) ед.;
- крылатых ракет - 2619 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед.;
- специальной техники - 3437 (+2) ед.
Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что за неделю с 6 по 13 октября потери враг составили около 8460 человек личного состава, и были уничтожены 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов, среди которых - самолет с вертолетом и 8 установок ПВО.
Также добавим, 13 октября стало известно, что россияне пошли в необычный штурм на Харьковском направлении, но понесли при этом значительные потери.
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