ВСУ наступают в Глушковском районе, враг продвинулся в Донецкой области: карты ISW

На фронте фиксируется продвижение российских оккупантов возле Часового Яра, Покровска и Угледара в Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, в том числе наступление в Глушковском районе.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Украинские войска продолжали наступление в Глушковском районе и операции в районе Курской области 14 сентября.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, как ВСУ действуют в южной части Веселого (юго-западнее Глушково), а российский "военкор" утверждал, что украинские силы захватили поселок.

Российские блогеры также рассказывали, что ВСУ продвинулись к западу от Медвежьего (юго-западнее Глушково) и в полях к югу от Теткиного (примерно 25 км юго-западнее Глушково) вдоль границы с Сумской областью.

Российские источники ISW утверждали, что 13 и 14 сентября ВСУ продолжали штурм вблизи Медвежьего, Веселого, Обуховки и Нового Пути.

Сообщается, что 14 сентября ВСУ продолжали продвигаться к северу от Суджи. Российский военкор утверждал, что украинские силы захватили Черкасское Поречье.

Также российские источники рассказывали, что ВСУ продолжали атаки вблизи Апанасовки, Любимовки и Обуховки, возле Марьевки и Русской Конопельки 13 и 14 сентября.

Войска РФ недавно вернули ранее утраченную территорию в "украинском выступе" в Курской области, и продолжили контратаку 14 сентября.

Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, что войска РФ вошли в западную часть Любимовки, а российский блогер утверждал также о продвижении к юго-западной окраине Любимовки, а также на полях северо-западнее Дарино.

На геолокационных кадрах от 14 сентября видна пехота российской 810-й отдельной морской пехотной бригады, действующая в центре Борков, свидетельствующая о том, что войска РФ недавно могли продвинуться дальше в пределах населенного пункта, пишет ISW.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ захватили Борки, хотя другой блогер рассказывал, что ВСУ остаются в западной части населенного пункта.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты 14 сентября продолжали наступательные действия в северной части Харьковской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Войска РФ 13 и 14 сентября вели наступательные действия в районе Липцев, Глубокого, Волчанска и Гатище.

14 сентября в Харьковской группировке войск ВСУ сообщили, что действующие вблизи Глубокого подразделения российского 79-го мотострелкового полка сталкиваются со случаями дезертирства из-за плохого обеспечения.

Операция №2 - Луганская область

14 сентября продолжались бои на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали 13 и 14 сентября, что войска РФ продвинулись к югу от Песчаного и в районе Серебрянского леса, но в ISW не наблюдали подтверждения этих утверждений.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, в районе Новоосинового, Глушковки, Стельмаховки, в направлении Лозовой, вблизи Копанки, Дружелюбовки, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского, Тернов, Заречного, Ямполевки, Торского и Серебрянки 13 и 14 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

Российские захватчики 14 сентября продолжали ограниченные наступательные действия на Северском направлении, но без подтвержденного продвижения.

Некоторые российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в лесистой местности северо-западнее Белогоровки, оттеснив ВСУ через реку Северский-Донец, где она протекает севернее Белогоровки, но в ISW не нашли подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 13 и 14 сентября враг продолжал атаки восточнее Северского в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Выемки и Спорного.

Войска РФ недавно продвинулись севернее Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 14 сентября, показывают, что путинские войска добились незначительных успехов в направлении канала Северский Донецк - Донбасс к югу от Григоровки.

Российские блогеры также утверждали, что войска РФ продвинулись около канала к югу от Григорьевки.

Некоторые российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска также пересекли канал к югу от Часового Яра в районе, где канал проходит к западу от Клещиевки, что согласуется с текущей оценкой ISW по линии фронта к западу от Клещиевки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки в самом Часовом Яре к юго-востоку от этого города вблизи Андреевки.

Российские захватчики 13 и 14 сентября продолжали наступательные действия в районе Торецка, Дружбы и Нелиповки, но не продвинулись.

Войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 13 сентября, показывают, как путинские войска атакуют и захватывают украинскую траншею к северо-западу от Украинска.

В ISW пишут, что это может указывать не то, что российские оккупанты продвинулись на запад Украинска через северный фланг - как минимум.

"Российские силы, вероятно, пытаются вытеснить украинские силы с Украинска, отдавая предпочтение наступлению на его северном и южном флангах, и, вероятно, ждут, пока украинские войска под угрозой окружения отступят от населенного пункта, прежде чем непосредственно атаковать населенный пункт", - говорится в отчете.

В ISW добавляют, что войска РФ, возможно, захватили весь Украинск, хотя эксперты Института не наблюдали ни одного визуального подтверждения этого.

В Минобороны РФ заявляли о захвате н.п. Желанное Первое, но в ISW не нашли доказательств.

Российские источники продолжали сообщать, что войска РФ наносят удары по мостам в Покровске и близ него, чтобы усложнить материально-техническое обеспечение ВСУ на Покровском направлении.

В Генштабе ВСУ сообщают о российских атаках вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Миролюбовки, Селидово, Новогродовки, Красного Яра, Мариновки, Михайловки, Долиновки, Желанное Первое, Желанное Второе, возле Украинска и в направлении Новотроицкое.

Сообщается, что российские оккупанты готовятся возобновить штурмовые операции к западу от Донецка, но 14 сентября захватчики не продвигались в его районе.

14 сентября российские "военкоры" заявили, что войска РФ проводят артиллерийскую подготовку поля боя, в том числе с помощью термобарических артиллерийских систем ТОС-1А, на участках к западу от Красногоровки с целью подготовки к возобновлению наступления на Георгиевку, Александрополь и Максимиляновку.

Один блогер заявил, что российские диверсионно-разведывательные группы действуют к западу от Красногоровки, чтобы подготовиться к новым атакам.

В Генштабе ВСУ сообщили о российских атаках вблизи Красногоровки и Георгиевки 13 и 14 сентября.

Российские оккупанты недавно продвинулись в Угледарском направлении. На геолокационных кадрах, опубликованных 13 сентября, видно, как войска РФ наступают во время усиленного механизированного штурма взвода на Южнодонбасскую угольную шахту №3 (Сурхай) к западу от Водяного.

Российский блогер утверждал, что войска РФ атаковали шахту двумя волнами, и будто бы достигли тактического успеха, но отметил, что ВСУ все еще присутствует в этом районе, и что войска РФ еще не захватили весь шахтный комплекс.

Российские "военкоры" рассказывали, что бои продолжаются также у шахты №1 "Южнодонбасская" (к северо-востоку от Угледара и к югу от шахты №3).

Один блогер утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись к западу от Пречистовки более 4 км в ширину и 2 км в глубину.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты усиливают перемещение военной техники и личного состава в район Донецка-Угледара через тыл оккупированных частей Запорожской и Донецкой областей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские захватчики атаковали вблизи Константиновки, Екатериновки и Водяного, около Угледара и у Золотой Нивы.

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боевых действиях на западе Запорожской области 14 сентября.

13 и 14 сентября продолжались позиционные боевые действия на левобережье Херсонской области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что продолжаются бои на островах в дельте Днепра, в частности, на острове Белогрудый, Казацкий и Мелкий.

Сообщается, что украинские удары продолжают оказывать влияние на операции российского флота.

По словам обозревателя Машовца, командование ЧФ РФ решило запускать крылатые ракеты "Калибр" только с подлодок, и оборудовало для таких пусков районы в Мисхако (юго-западнее Новороссийска, Краснодарский край).

Машовец отметил, что вероятность превентивного удара беспилотников ВМС ВСУ по подводным лодкам с "Калибром" является меньшей.

Пользователи Open Source X (ранее Twitter) опубликовали 14 сентября спутниковые снимки, показывающие, что флот РФ эвакуировал суда из порта Новороссийск, возможно, в Геленджик (примерно 30 километров юго-восточнее Новороссийска).

Ситуация на фронте

Напомним, в вечернем отчете Генерального штаба ВСУ 14 сентября сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 131 боевое столкновение.

Также в командовании Сил обороны Украины проинформировали, что российские захватчики продолжают пробы прорыва обороны ВСУ по нескольким направлениям в Донецкой области.