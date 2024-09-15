За сутки армия РФ потеряла на войне около 1200 солдат, средство ПВО и 85 БпЛА, - Генштаб
Фото: россияне за сутки потеряли на войне рекордное число беспилотников (Getty Images)
За последние сутки с 14 на 15 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 633 800 (+1170) человек ликвидировано;
- танков - 8680 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 17 063 (+20) ед.;
- артиллерийских систем - 18 109 (+23) ед.;
- РСЗО - 1186 ед.;
- средства ПВО - 947 (+1) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 328 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 234 (+85) ед.;
- крылатых ракет - 2592 (+1) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 684 (+53) ед.;
- специальной техники - 3084 ед.
Напомним, по данным ISW, Вооруженные силы продвигаются в Курской области, однако россияне имеют успех в Донецкой области.
В частности, войска агрессора больше всего атакуют на Кураховском и Покровском направлениях.
Боеприпасы КНДР создают серьезную проблему для Сил обороны Украины на поле боя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.