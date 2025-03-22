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За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1200 солдат и около 100 артсистем, - Генштаб

Фото:
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 21 на 22 марта, российская армия потеряла на войне с Украиной 1210 солдат и 294 единицы техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 902 010 (+1210) человек ликвидировано;
  • танков - 10 403 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 609 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 24 944 (+96) ед;
  • РСЗО - 1327 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1111 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30 338 (+258) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41 425 (+166) ед;
  • специальной техники - 3782 ед.

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись в Белгородской области, однако россияне давят в Сумской и Донецкой областях.

Вечером накануне российский агрессор ударил из авиации по границе Сумской области. На месте прилетов возник масштабный пожар, разрушены дома.

Ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Киеве обломки сбитого БпЛА упали на крышу многоквартирного дома, произошло возгорание.

Кроме того, вечером 21 марта, агрессор ударил ракетами по Запорожью. В результате атаки погибли три человека.

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