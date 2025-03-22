За добу армія РФ втратила на фронті понад 1200 солдатів і близько 100 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися в Бєлгородській області, однак росіяни тиснуть у Сумській та Донецькій областях.

Ввечері напередодні російський агресор вдарив з авіації по прикордонню Сумської області. На місці прильотів виникла масштабна пожежа, зруйновано будинки.

Вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві уламки збитого БпЛА впали на даху багатоквартиного будинку, виникло загоряння.

Крім того, ввечері 21 березня, агресор вдарив ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули троє людей.

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