Возвращение домой. Какую помощь предложат украинским беженцам в Чехии

Многие украинские беженцы в Чехии решают вернуться в Украину, несмотря на войну. Некоторым нужна помощь в организации поездки домой. В вязи с этим в правительстве решили ввести помощь с добровольным возвращением, что предусмотрено в законе Ukrajina 6.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам", – сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Помощь не будет включать предоставление наличных денег, но украинцам могут приобрести билеты или, в отдельных случаях, оплатить жилье перед отъездом. Когда программу помощи запустят и какие условия в ней пропишут, в правительстве еще будут решать.

Среди условий получения помощи на возвращение известны следующие: