Повернення додому. Яку допомогу запропонують українським біженцям у Чехії

Чеський парламент схвалив низку змін до закону про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina. Серед основних поправок є надання допомоги із добровільним поверненням до України.
Як допомагатимуть українцям, які захочуть повернутися із Чехії додому, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Чимало українських біженців у Чехії вирішують повернутися в Україну попри війну. Декому потрібна допомога в організації поїздки додому. У зв'язку із цим в уряді вирішили запровадити допомогу із добровільним поверненням, що передбачено у законі Ukrajina 6.
"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, незважаючи на війну, хоче повернутися додому, наприклад, через сімейні обставини", – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.
Допомога не включатиме надання готівки, але українцям можуть придбати квитки або, в окремих випадках, оплатити житло перед від'їздом. Коли програму допомоги запустять та які умови в ній пропишуть, в уряді ще вирішуватимуть.
Серед умов отримання допомоги на повернення відомі такі:
1 грудня парламент Чехії схвалив продовження тимчасового захисту для українців до кінця березня 2025 року. Серед передбачених змін – скорочення терміну безкоштовного проживання.
Також ми писали, що буде з українцями у Чехії після 2025 року. Влада дасть можливість залишитися тим, хто захоче.
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