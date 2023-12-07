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Повернення додому. Яку допомогу запропонують українським біженцям у Чехії

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimamges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чеський парламент схвалив низку змін до закону про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina. Серед основних поправок є надання допомоги із добровільним поверненням до України.

Як допомагатимуть українцям, які захочуть повернутися із Чехії додому, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Чимало українських біженців у Чехії вирішують повернутися в Україну попри війну. Декому потрібна допомога в організації поїздки додому. У зв'язку із цим в уряді вирішили запровадити допомогу із добровільним поверненням, що передбачено у законі Ukrajina 6.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, незважаючи на війну, хоче повернутися додому, наприклад, через сімейні обставини", – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Допомога не включатиме надання готівки, але українцям можуть придбати квитки або, в окремих випадках, оплатити житло перед від'їздом. Коли програму допомоги запустять та які умови в ній пропишуть, в уряді ще вирішуватимуть.

Серед умов отримання допомоги на повернення відомі такі:

  • Оплату деяких витрат для повернення в Україну та необхідне консультування. Допустимі витрати й максимальний розмір виплат ще будуть визначати в уряді.
  • Допомога буде надаватися один раз.
  • Термін подачі заявки – максимум через три місяці після припинення тимчасового або міжнародного захисту.
  • Виплати поширюватимуться і на тих українців, що отримали міжнародний захист у Чехії у зв'язку з російським вторгненням у 2014 році.

1 грудня парламент Чехії схвалив продовження тимчасового захисту для українців до кінця березня 2025 року. Серед передбачених змін – скорочення терміну безкоштовного проживання.

Також ми писали, що буде з українцями у Чехії після 2025 року. Влада дасть можливість залишитися тим, хто захоче.

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