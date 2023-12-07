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Возвращение домой. Какую помощь предложат украинским беженцам в Чехии

Чехия, Прага, Четверг 07 декабря 2023 15:16
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Возвращение домой. Какую помощь предложат украинским беженцам в Чехии Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimamges.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешский парламент одобрил ряд изменений в закон о помощи украинским беженцам Lex Ukrajina. Среди основных поправок есть предоставление помощи с добровольным возвращением в Украину.

Как будут помогать украинцам, которые захотят вернуться из Чехии домой, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Многие украинские беженцы в Чехии решают вернуться в Украину, несмотря на войну. Некоторым нужна помощь в организации поездки домой. В вязи с этим в правительстве решили ввести помощь с добровольным возвращением, что предусмотрено в законе Ukrajina 6.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто, несмотря на войну, хочет вернуться домой, например, по семейным обстоятельствам", – сказал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Помощь не будет включать предоставление наличных денег, но украинцам могут приобрести билеты или, в отдельных случаях, оплатить жилье перед отъездом. Когда программу помощи запустят и какие условия в ней пропишут, в правительстве еще будут решать.

Среди условий получения помощи на возвращение известны следующие:

  • Оплата некоторых расходов для возвращения в Украину и необходимое консультирование. Допустимые расходы и максимальный размер выплат еще будут определять в правительстве.
  • Помощь будет оказываться один раз.
  • Срок подачи заявки – максимум через три месяца после прекращения временной или международной защиты.
  • Выплаты будут распространяться и на украинцев, получивших международную защиту в Чехии в связи с российским вторжением в 2014 году.

1 декабря парламент Чехии одобрил продление временной защиты для украинцев до конца марта 2025 года. Среди предусмотренных изменений – сокращение срока бесплатного проживания.

Также мы писали, что будет с украинцами в Чехии после 2025 года. Власти позволят остаться тем, кто захочет.

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