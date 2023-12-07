Повернення додому. Яку допомогу запропонують українським біженцям у Чехії

Чеський парламент схвалив низку змін до закону про допомогу українським біженцям Lex Ukrajina. Серед основних поправок є надання допомоги із добровільним поверненням до України.

Як допомагатимуть українцям, які захочуть повернутися із Чехії додому, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Чимало українських біженців у Чехії вирішують повернутися в Україну попри війну. Декому потрібна допомога в організації поїздки додому. У зв'язку із цим в уряді вирішили запровадити допомогу із добровільним поверненням, що передбачено у законі Ukrajina 6.

"Ми хочемо запропонувати допомогу тим, хто, незважаючи на війну, хоче повернутися додому, наприклад, через сімейні обставини", – сказав міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Допомога не включатиме надання готівки, але українцям можуть придбати квитки або, в окремих випадках, оплатити житло перед від'їздом. Коли програму допомоги запустять та які умови в ній пропишуть, в уряді ще вирішуватимуть.

Серед умов отримання допомоги на повернення відомі такі: