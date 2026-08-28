Ко Дню памяти защитников Украины: семьи павших Героев получили награды от мэра Киева

Ко Дню памяти защитников Украины семьи павших военных получили награду Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Глава столицы написал, что накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, свободу и территориальную целостность нашего государства, он вручил от столицы медали "Честь. Слава. Государство" семьям павших Героев.
Он напомнил, что дата 29 августа связана с Иловайской трагедией 2014, когда российские войска нарушили договоренность о безопасном выходе украинских военных из окружения.
"С тех пор прошло 12 лет. Изменились масштабы войны, наш опыт и понимание и ценность того, что враг пытается у нас отобрать. Но неизменным остается главное – Украина продолжает бороться за свое право быть свободной и платит за это высокую цену", - добавил мэр.
Он рассказал о двух погибших военных, которые, несмотря на свой возраст, встали на защиту Украины.
"Среди тех, кого сегодня отметили, Андрей, которому на момент гибели исполнился всего 21 год. В этом возрасте жизнь только начинается. Но война оборвала его...", – сказал мэр.
"Владимиру, самому старшему среди Героев, которых мы чествовали, было 64 года. С 2015-го он был волонтером: собственноручно изготавливал буржуйки и доставлял их украинским защитникам на передовую. А с началом полномасштабного вторжения - одним из первых имели опыт по защите Украины. общее – готовность защищать свое государство", – рассказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что с начала полномасштабного вторжения город заботится о семьях павших защитников – для них действует отдельная система помощи.
"Помним каждого и каждую, кто положил свою жизнь. Но заботимся о тех, кто потерял родных и близких – отважных защитников Украины", – сказал он.
Виталий Кличко вручил награды семьям павших Героев Украины (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Также Кличко напомнил, что для семей павших военных в Киеве действует отдельная система городской помощи.
Это материальная поддержка детей и нетрудоспособных родителей, бесплатный проезд в коммунальном транспорте, оздоровление детей в сопровождении взрослого, санаторно-курортное лечение и другие социальные услуги.
Как сообщалось ранее, Киев системно поддерживает семьи погибших военных . В частности, это ежемесячная и ежегодная помощь нетрудоспособным членам семьи, коммунальные, социальные и образовательные льготы, включая бесплатный проезд в коммунальном транспорте.
Также для детей павших военных город обеспечивает бесплатное питание в школах и садах, а также финансирует путевки в санаторно-курортные заведения.