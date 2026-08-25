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В Киеве открыли автошколу для ветеранов: Кличко рассказал о деталях обучения

15:19 25.08.2026 Вт
3 мин
Ветераны с инвалидностью смогут практиковаться в вождении на специальных авто
aimg Анна Березина
В Киеве открыли автошколу для ветеранов: Кличко рассказал о деталях обучения В Киеве открыли автошколу для ветеранов с инвалидностью (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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В столице открыли первую в Украине коммунальную специализированную автошколу для ветеранов и ветеранок с инвалидностью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Как он отметил, Киев продолжает развивать систему поддержки защитников и защитниц.

"Открыли в столице первую в Украине коммунальную специализированную автошколу для ветеранов и ветеранок с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, в частности, вследствие ампутаций конечностей", - сообщил Кличко.

Как будет проходить обучение

Городской голова рассказал, что для практических занятий ветеранам будут предоставлены специально оборудованные автомобили. К тому же, автошкола уже прошла необходимую экспертизу учебного класса.

"Для практических занятий на категорию В получили специально оборудованные авто. По моему запросу их предоставил Благотворительный фонд семьи Джуринских. Спасибо за поддержку! Выражаю благодарность и сервисному центру МВД - за сопровождение и помощь в реализации этого проекта", - рассказал Виталий Кличко.

Виталий Кличко на открытии автошколы для ветеранов (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

По словам мэра, уже 17 ветеранов изъявили желание пройти обучение в автошколе.

"Первый набор сформирован - 17 ветеранов изъявили желание пройти обучение. Здесь можно научиться управлять авто с нуля, получить водительское удостоверение или, если человек уже имел водительский опыт до ранения, пройти переподготовку и овладеть управлением автомобилем с адаптивным оборудованием, в частности с ручным управлением", - объяснил он.

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Обучение проводят аттестованные инструкторы. Важный принцип - "равный - равному". Среди инструкторов - ветераны, которые прошли необходимую подготовку, сдали экзамены и получили право обучать других.

Для тех, кому сложно самостоятельно добраться до места обучения, предусмотрена транспортная услуга Киев Милитари Хаба.

Компенсация ветеранам за приобретение авто

Глава Киева отметил, что после обучения в спецшколе город будет компенсировать ветеранам приобретение авто и его переоборудование для индивидуальных нужд.

"Важно, чтобы обучение в автошколе не было отдельной услугой. Поэтому формируем комплексный маршрут автомобильной мобильности ветерана", - подчеркнул Кличко.

"В частности, после завершения учебы город может помочь частично компенсировать приобретение авто, частично компенсировать его переоборудование в соответствии с индивидуальными потребностями человека и помочь с переквалификацией и трудоустройством", - добавил он.

Кроме того, он сообщил, что в будущем эти курсы будут открыты для всех людей с инвалидностью, которые нуждаются в специализированном обучении.

Как сообщалось ранее, в 2026 году Киев уже компенсировал ветеранам, получившим инвалидность в результате боевых действий, покупку 34 авто на более 20 млн грн.

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