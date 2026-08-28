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До Дня пам’яті захисників України: родини полеглих Героїв отримали нагороди від мера Києва

15:15 28.08.2026 Пт
3 хв
Як столиця піклується про дітей та батьків загиблих військовослужбовців
aimg Анна Шиканова
Кличко вручив нагороди родинам полеглих захисників (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

До Дня пам’яті захисників України родини полеглих військових отримали відзнаку Київського міського голови – медалі "Честь. Слава. Держава".

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Очільник столиці написав, що напередодні Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, свободу й територіальну цілісність нашої держави, він вручив від столиці медалі "Честь. Слава. Держава" родинам полеглих Героїв.

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Він нагадав, що дата 29 серпня пов’язана з Іловайською трагедією 2014 року, коли російські війська порушили домовленість про безпечний вихід українських військових із оточення.

"Відтоді минуло 12 років. Змінилися масштаби війни, наш досвід і розуміння й цінність того, що ворог намагається у нас відібрати. Але незмінним залишається головне Україна продовжує боротися за своє право бути вільною і платить за це найвищу ціну", - додав мер.

Він розповів про двох загиблих військових, які попри свій вік, встали на захист України.

"Серед тих, кого сьогодні відзначили, Андрій, якому на момент загибелі виповнився лише 21 рік. У цьому віці життя тільки починається. Але війна обірвала його... ", сказав мер.

"Володимиру, найстаршому серед Героїв, яких ми вшановували, було 64 роки. З 2015-го він був волонтером: власноруч виготовляв буржуйки та доставляв їх українським захисникам на передову. А з початком повномасштабного вторгнення одним із перших долучився до захисту України. Такі різні за віком, життєвим досвідом і долями, вони мали спільне готовність захищати свою державу", розповів Кличко.

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Мер Києва зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення місто піклується про родини полеглих захисників для них діє окрема система допомоги.

"Пам’ятаємо кожного і кожну, хто поклав своє життя. Та піклуємося про тих, хто втратив рідних і близьких відважних захисників України", сказав він.

Віталій Кличко вручив нагороди родинам полеглих Героїв України (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Також Кличко нагадав, що для родин полеглих військових у Києві діє окрема система міської допомоги.

Це матеріальна підтримка дітей та непрацездатних батьків, безплатний проїзд у комунальному транспорті, оздоровлення дітей у супроводі дорослого, санаторно-курортне лікування та інші соціальні послуги.

Як повідомлялося раніше, Київ системно підтримує родини загиблих військових. Зокрема, це щомісячна та щорічна допомога непрацездатним членам сім’ї, комунальні, соціальні та освітні пільги, в тому числі безкоштовний проїзд в комунальному транспорті.

Також для дітей полеглих військових місто забезпечує безкоштовне харчування в школах і садочках, а також фінансує путівки до санаторно-курортних закладів.

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