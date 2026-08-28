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Ко Дню памяти защитников Украины: семьи павших Героев получили награды от мэра Киева

15:15 28.08.2026 Пт
3 мин
Как столица заботится о детях и родителях погибших военнослужащих
aimg Анна Шиканова
Ко Дню памяти защитников Украины: семьи павших Героев получили награды от мэра Киева Кличко вручил награды семьям павших защитников (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Ко Дню памяти защитников Украины семьи павших военных получили награду Киевского городского головы – медали "Честь. Слава. Государство".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Глава столицы написал, что накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, свободу и территориальную целостность нашего государства, он вручил от столицы медали "Честь. Слава. Государство" семьям павших Героев.

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Он напомнил, что дата 29 августа связана с Иловайской трагедией 2014, когда российские войска нарушили договоренность о безопасном выходе украинских военных из окружения.

"С тех пор прошло 12 лет. Изменились масштабы войны, наш опыт и понимание и ценность того, что враг пытается у нас отобрать. Но неизменным остается главное Украина продолжает бороться за свое право быть свободной и платит за это высокую цену", - добавил мэр.

Он рассказал о двух погибших военных, которые, несмотря на свой возраст, встали на защиту Украины.

"Среди тех, кого сегодня отметили, Андрей, которому на момент гибели исполнился всего 21 год. В этом возрасте жизнь только начинается. Но война оборвала его...", сказал мэр.

"Владимиру, самому старшему среди Героев, которых мы чествовали, было 64 года. С 2015-го он был волонтером: собственноручно изготавливал буржуйки и доставлял их украинским защитникам на передовую. А с началом полномасштабного вторжения - одним из первых имели опыт по защите Украины. общее готовность защищать свое государство", рассказал Кличко.

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Мэр Киева отметил, что с начала полномасштабного вторжения город заботится о семьях павших защитников для них действует отдельная система помощи.

"Помним каждого и каждую, кто положил свою жизнь. Но заботимся о тех, кто потерял родных и близких отважных защитников Украины", сказал он.

Виталий Кличко вручил награды семьям павших Героев Украины (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Также Кличко напомнил, что для семей павших военных в Киеве действует отдельная система городской помощи.

Это материальная поддержка детей и нетрудоспособных родителей, бесплатный проезд в коммунальном транспорте, оздоровление детей в сопровождении взрослого, санаторно-курортное лечение и другие социальные услуги.

Как сообщалось ранее, Киев системно поддерживает семьи погибших военных . В частности, это ежемесячная и ежегодная помощь нетрудоспособным членам семьи, коммунальные, социальные и образовательные льготы, включая бесплатный проезд в коммунальном транспорте.

Также для детей павших военных город обеспечивает бесплатное питание в школах и садах, а также финансирует путевки в санаторно-курортные заведения.

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