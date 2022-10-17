В "ДНР" заявили об обмене пленными по формуле 110 на 110

По его словам, в результате обмена пленными Россия должна вернуть "80 гражданских моряков, а также 30 военнослужащих из "ДНР", "ЛНР" и России".

"Мы Киеву отдаем в основном женщин", - добаил Пушилин.

Более детальной информации главарь так называемой "ДНР" не раскрыл. Официальные украинские источники пока не подтверждают и не опровергают его слова.