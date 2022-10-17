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У "ДНР" заявили про обмін полоненими за формулою 110 на 110

Ілюстративне фото: у "ДНР" заявили про обмін полоненими з Україною за формулою 110 на 110 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 17 вересня, між Україною та Росією, можливо, відбувається обмін військовополоненими за формулою 110 на 110.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант", про це заявив так званий "глава ДНР" Денис Пушилін.

За його словами, в результаті обміну полоненими Росія має повернути "80 цивільних моряків, а також 30 військовослужбовців з "ДНР", "ЛНР" та Росії".

"Ми Києву віддаємо переважно жінок", - додав Пушилін.

Більш детальної інформації ватажок так званої "ДНР" не розкрив. Офіційні українські джерела поки що не підтверджують та не спростовують його слова.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 13 жовтня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, в результаті якого було звільнено 20 захисників України. Серед них були ті, кого тримали у колонії Оленівки.

Також ми писали, що 11 жовтня з російського полону вдалося звільнити 32 захисники України.

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