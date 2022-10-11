ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины

Новина українською →
Київ, Вторник 11 октября 2022 18:38
В результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины Фото: в результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины (gur.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Сегодня, 11 октября, был проведен очередной обмен пленными. В результате удалось освободить 32 защитника Украины и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegeram.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка в последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Он воевал за Украину, именно здесь он встретил девушку, у них родились дети. На фронт ушел добровольцем.

Сегодня также был освобожден рядовой, который служил вместе со своим старшим братом. Брат погиб на его глазах, а младший брат в тот же день попал в плен. У старшего брата осталась жена и две дочери.

Все бойцы сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, и вскоре увидят своих родных.

В результате очередного обмена освобождены 32 защитника Украины

Ранее мы писали, что 29 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернули четырех военных и двух гражданских.

Также напомним, что еще недавно произошел масштабный обмен пленными с РФ. Когда удалось освободить из российского плена 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев. России вернули - кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Обмен пленными Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну