У "ДНР" запропонували нові ділянки для розведення сил на Донбасі

"Донецька народна республіка" заявила, що готова запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Про це заявив "керівник представництва "ДНР" у спільному центрі контролю і координації режиму припинення вогню" Руслан Якубов, повідомляють росЗМІ.

У "ДНР" хочуть запропонувати "своє бачення".

"Ми готові зі свого боку запропонувати своє бачення щодо можливих місць для створення ділянок розведення, але остаточне рішення за мінською контактною групою", - сказав Якубов.

Крім того, Якубов заявив, що вони готові до розведення сил на лінії розмежування у разі, якщо сторони "дійдуть консенсусу щодо доповнення до рамкового рішення, повної взаємності, дзеркальності та дотримання всеосяжного режиму припинення вогню з українського боку".

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи 18 грудня буде узгоджена дата припинення вогню на Донбасі.

Раніше голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіта Чевік назвав обнадійливою домовленість на нормандському саміті про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.